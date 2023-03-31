阿末扎希提呈新甲州首长人选 分析：人事变动为巫统清理门户举措

据《星洲日报》报道，随着苏莱曼辞职，甲州行政议员办公室列出的议员名单中，已有三名原任行政议员的名牌被撤走，进一步引发甲州政府可能改组的传言。

马国副首相兼巫统主席阿末扎希提名马六甲巫统主席阿都拉勿为新一任甲州首席部长，并暗示马六甲可能组建团结政府。分析认为，甲州政府的人事变动是巫统清理门户的举措，并可能波及巫统在国民阵线的两个盟友——马华和印度国大党。

阿末扎希星期三（3月29日）宣布接获马六甲原任首席部长苏莱曼的辞职信后，星期四（3月30日）即到甲州王宫觐见州元首莫哈末阿里，提呈新任首长的人选。他之后向媒体证实，巫统推荐阿都拉勿夫为唯一的首长人选，并指苏莱曼是基于健康理由辞职。

据《星洲日报》报道，随着苏莱曼辞职，甲州行政议员办公室列出的议员名单中，已有三名原任行政议员的名牌被撤走，进一步引发甲州政府可能改组的传言。

阿末扎希日前曾说，甲州可效仿联邦组建团结政府。媒体星期四询问阿末扎希有关新的甲州行政议员会不会有希望联盟的代表时，他仅说，团结政府的精神可体现在甲州行政议会的新阵容上。

马六甲在2021年举行州选举，当时国阵以21席执政，希盟贏得五席，国民联盟两席。目前的11人行政议会中，九人来自巫统，另两人则分别来自马华和印度国大党。

马国时事评论员许国伟对《联合早报》分析说，甲州政府的人事变动源自巫统的派系斗争。他指出，苏莱曼和阿都拉勿不和已久。自去年底开始，已有传言指有人要推翻苏莱曼，让巫统中央属意的阿都拉勿接任首长。

评论员：阿末扎希或借 组团结政府名义清理门户

许国伟认为，阿末扎希可能借组建团结政府的名义，解决甲州巫统的问题。“在组建团结政府的过程中，阿末扎希可将不属于自己派系的人除掉。”

另一方面，随着甲州行政议会可能改组，阿末扎希如何分配行政议席也备受关注。

许国伟说，国阵在第15届大选惨败后，马华和国大党一度要求阿末扎希辞职，让阿末扎希心存芥蒂。“联邦团结政府成立后，马华和印度国大党未获分配官职，这被认为是阿末扎希在惩罚国阵盟友。”

他认为，阿末扎希可能在甲州行政议会改组中，将马华和国大党代表踢出局，换成希盟成员党的代表。“如果他这么做，难保国阵执政的柔佛州接下来也会依样画葫芦。这也意味着国阵将名存实亡。”

对于政府的人事变动，甲州国盟主席哈末雅德兹尔发文告说，国盟将继续扮演监督政府的角色，不会参与国阵的政治乱局。