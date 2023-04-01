纳吉律师：案件未完结 将展开新程序讨公道

马来西亚前首相纳吉的代表律师沙菲宜说，SRC国际公司案还未完结，除了向联合国申诉及寻求国家元首特赦，辩方也将展开新的程序来为纳吉讨回公道。

称法官在判决中 未提出新理据说服辩方

马国联邦法院五司星期五（3月31日）以四比一的表决，驳回纳吉寻求检讨SRC国际公司案终极上诉判决的申请。

沙菲宜随后召开记者会说，他对法院驳回申请所给的理由极为失望，法官在判决中也未提出新的理据来说服辩方。

不过，沙菲宜指五司当中的东马大法官阿都拉曼持不同看法，这让他感到非常鼓舞。他说，阿都拉曼宣读少数方判词时，用强烈的字眼批评了联邦法院驳回纳吉要求展延审讯的决定。“阿都拉曼认为纳吉未获得公平审讯，应被判无罪释放。”

纳吉此前已针对本案的裁决向马国国家元首申请特赦，并向联合国申诉马国政府没让他获得公平审讯。

沙菲宜说，联合国已开始处理纳吉此前呈上的请愿书，辩方将补上最新的裁决供联合国参考。

他说，国家元首也将有机会读到阿都拉曼批评联邦法院的判词。

沙菲宜也说，辩方将启动第三管道替纳吉伸冤，他不愿透露细节，但说不排除展开新一轮的检讨程序。

沙菲宜直言，本案不会这么快结束。他说，就算获得国家元首特赦，纳吉也会继续为自己讨回公道，因为他坚信自己没做错任何事。