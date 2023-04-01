重申对马中关系重视 安华邀请习近平明年访问马国

这是安华和习近平首次面对面会晤。安华说，马国政府和人民都非常重视与中国的关系，他此趟中国之行也受到许多马来西亚人的密切关注。

马来西亚首相安华与中国国家主席习近平会面时重申对马中关系的重视，并邀请习近平在2024年访问马国。

习近平在两人会面时的开场白中赞许，中马两国关系发展一直走在地区国家前列，双方要不断提升高质量共建“一带一路”水平，推进重点项目。

安华星期四（3月30日）在中国海南出席博鳌亚洲论坛的开幕式后，续程前往北京，并于星期五下午在北京人民大会堂，分别会见了习近平和中国全国人大常委会委员长赵乐际。

这是安华和习近平首次面对面会晤。安华说，马国政府和人民都非常重视与中国的关系，他此趟中国之行也受到许多马来西亚人的密切关注。

安华也称赞习近平有远见，带领中国更上一层楼。他对习近平说：“在个人层面上，你不仅改变了中国的进程，也给全世界和人类带来了希望的曙光；你的愿景跨出中国，到了区域和全球。”

习近平则指出，安华出任马国首相不久后就访问中国，加上目前正值斋戒月，此举显示马国政府十分重视与中国的关系。

习近平也肯定中马友谊源远流长。他指出，2023年是两国建立全面战略伙伴关系10周年，2024年将迎来建交50周年，安华访问期间，双方就共建中马命运共同体达成共识，必将开启两国关系新的历史篇章。

马国政治学者潘永强：中国希望观察安华路线

习近平也强调，中马双方要培育数码经济、绿色发展、新能源等领域合作增长点，探讨开展民生合作，使中马关系更多惠及两国人民。

安华之后也与赵乐际会面。赵乐际说，中国愿同马方加强战略沟通，推进高质量务实合作，促进人文交流和文明互鉴，开创两国文化交融、民心相通的新局面。

马国政治学者潘永强对《联合早报》分析，安华此行的主要目的是促进与中国的经贸合作，进而带动马国的经济发展。他说，中国则希望通过安华这次的访问，对安华做进一步的观察。

潘永强说，安华入狱期间离开了政府体系，因此跟马国前首相马哈迪和纳吉相比，中国对安华较不熟悉。他分析：“安华一直被视为亲西方，且有回教组织的背景，中国希望观察安华的路线和态度。”

另一方面，安华在中国访问期间提出亚洲各国应让“一带一路”计划重拾动能，并同意与中国共建“一带一路”。潘永强认为，这显示安华有意在任内推动大型基础建设项目，新隆高铁可能是马中潜在的合作项目。

星期五较早时候，安华也在北京清华大学发表主题为“亚洲世纪：连接亚洲大陆与其他地区的和平与繁荣”的演讲。他在学生问答环节中说，除了经济、投资及贸易，希望中国能与马国的教育机构有更好的合作。

安华还借用朋友的评论来为自己的立场做解释。他说，有朋友形容他此行的表现亲中，但他只是选择对马国和人民有好处的国家交往和建立外交。

他说：“中国是马国的好邻居、重要的贸易和投资伙伴，而美国也是我国一直保持联系的友好国家。”安华强调，马国是独立国家，没有其他国家能影响马国的外交立场。

安华将在星期六会见中国国务院总理李强，两人将在会谈后签署谅解备忘录。