不满待遇七年仍未获改善 马国合约医生坚持今起罢工三天

号召罢工的非政府组织“马国医生罢工组织”声称至少1万名合约医生将参与罢工。若数千甚至上万名合约医生罢工，势必严重影响马国的公共医疗体系。

（吉隆坡综合讯）在马来西亚各政府医院服务的合约医生称，政府七年来一直无法解决他们的待遇问题，因此坚持星期一（4月3日）开始罢工三天。这是他们在首相安华上台后首次罢工，事件对马国公共医疗体系的影响备受关注。

号召罢工的非政府组织“马国医生罢工组织”声称至少1万名合约医生将参与罢工。据报道，马国公共医疗机构的医生，包括合约医生在内，共有5万4000多人，如果有数千甚至上万名合约医生罢工，势必严重影响马国的公共医疗体系。

“马国医生罢工组织”发言人嘉玛告诉《马来西亚前锋报》，他们已经对政府处理合约医生的问题失去信心，因为这个问题已经拖了七年。

他指出，除非超过八成的合约医生获得正式职位，否则解决不了这个问题。他声称全国将有1万至1万3000名医护人员参与为期三天的罢工。“我们很失望，已经对政府失去信心。”

卫生部：合约医生是公务员 按规定不能参与非法集会

马国卫生部星期六（4月1日）在推特发文告，警告合约医生不得参与罢工，因为他们也是公务员，按规定不能参与任何形式的非法集会。

卫生部也指出，合约医生参与罢工，将被视为工作时间参与户外活动，以及工作时间擅自离开岗位参加非法集会。

卫生部长扎丽哈星期六也发文告宣布，卫生部将成立高级别委员会处理合约医生问题。她强调，罢工并非最佳解决方案。

合约医生是马国医疗体系的长期问题之一。马国目前约有2万3000名合约医生，政府每年只让其中约3%转为正式医生。与正式医生相比，合约医生往往工作时间较长，但薪金、休假、在职进修与升迁等待遇却远远不如正式医生。

根据规定，马国公立与私立医学系学生毕业后，必须先到政府医院实习两年，然后担任住院医生完成三年的强制服务。在1980年代之前，几乎所有医学系毕业生都能成为公共医疗体系的正式医生。

不过，马国政府过后认为必须大量增加医生人数，因此在各公立大专院校开办医学系，并增加收生人数。这导致医学系毕业生人数激增，以致公共医疗体系逐渐无法吸纳这些毕业生。

当局2016年12月开始以两年合约制聘用医生，以缓解医学系毕业生过剩的情况。这意味两年合约到期后，政府可以选择不续聘，这使得合约医生失去了就业保障。合约医生也不满政府遴选正式医生方面缺乏透明度。合约医生2021年7月及12月都曾发动全国罢工。