各国“烧芭换耕”加剧空污 泰国促区域国家共同遏制跨界烟霾污染

（曼谷讯）泰国近几个月一直笼罩在烟霾中，全国多个地区尤其是北部的空气质量降至不安全水平，泰国外交部正尝试加快区域遏制跨界烟霾污染的努力。

《曼谷邮报》的报道引述泰国外交部发言人坎查娜的话说，长期以来，烟霾一直是本区域尝试克服的挑战。她说：“遏制跨界烟霾污染的可持续努力需要各方合作，即公共、私营、农业、工业和民用部门。”

根据坎查娜，泰国副首相兼外交部长帕马威奈已与包括缅甸在内的邻国同行举行了会谈，对邻国境内的野火加剧泰国烟霾问题表示关注。帕马威奈还指示泰国驻缅甸大使与缅甸天然资源与环境保护部就烟霾问题展开进一步讨论。

坎查娜透露，缅方似乎乐意与泰国和区域其他国家政府合作，并正在加快遏制缅甸境内野火的努力。

另外，泰国环境部也致函柬埔寨、老挝、缅甸和越南同行，要求帮忙解决烟霾问题，尤其是在旱季期间跨境烟霾问题加剧时。

坎查娜还透露，泰国看守首相巴育和帕马威奈呼吁亚细安秘书长高金洪支持泰国寻求亚细安国家严格遵守于2003年生效的《亚细安跨界雾霾污染协定》的努力。高金洪上周访问泰国时已向巴育和帕马威奈保证，会努力推动亚细安国家解决问题。

除了与邻国交涉和磋商，泰国外交部还通过其他几个区域机制寻求在应对跨界烟霾污染方面的合作。

亚细安高级官员非正式会议2023年2月28日在印度尼西亚举行时，与会者探讨了跨界烟霾情况。根据坎查娜，亚细安在当时的会议上宣布，将在今年晚些时候建立一个亚细安跨境烟霾控制协调中心。

泰国每年1月至4月的旱季空气污染问题严重，除了受工业排污和不利天气影响外，更主要的是许多农民会烧芭清理农地，而旱季也容易引发林火，导致全国多个地区的空气污染指数都超标，尤其是首都曼谷和北部地区。

除了泰国，周边国家也出现林火和“烧芭换耕”活动，加剧了泰国烟霾问题。

泰北连日来的严重空气污染问题星期天（4月2日）开始有所缓解，根据泰国空气污染检测部门，截至4月2日中午，仅有上北部地区包括清迈府、清莱府、南邦府、南奔府、夜丰颂府、楠府和帕尧府的空气质量指数处于“危险”水平。

泰国气象局预测，泰北2日至6日会有豪雨，应该能够进一步缓解烟霾问题。