已辞去公司首席执行官和总裁职位 泰国房地产大亨社德他 料是为泰党首相候选人之一

据泰国《民族报》报道，社德他已从3月9日起拿无薪假，并把4.44%、价值约7亿泰铢（约2700万新元）的尚思瑞股权转让给女儿婵安达。这相信都是为了成为下届首相候选人所做准备。

（曼谷综合电）泰国最大反对党为泰党公布首相候选人选前夕，房地产大亨社德他被揭已辞去公司首席执行官和总裁的职位。外界猜测他将正式获为泰党推举为首相候选人之一。

泰国房地产集团尚思瑞（Sansiri）星期二（4月4日）向交易所呈报的资料显示，社德他（Srettha Thavisin）同时还卸下了集团董事和各小组委员会成员的职务。他的辞职于星期一（4月3日）正式生效。在找到接班人前，集团主席阿比查特将担任代理首席执行官和总裁。

据泰国《民族报》报道，社德他已从3月9日起拿无薪假，并把4.44%、价值约7亿泰铢（约2700万新元）的尚思瑞股权转让给女儿婵安达。这相信都是为了成为下届首相候选人所做准备。

他近期接受泰国媒体访问时说：“要成为首相需要做出重大牺牲，要每天24小时工作。我承认，我已经过惯了舒适的生活。如果我决定要成为一名首相，我必须牺牲自己。”

3月1日，为泰党正式委任60岁的社德他担任党内资深顾问，为“为泰家庭”的首领佩通坦提供建议。

为泰党预计于星期三（4月5日）正式宣布要提名的三名首相候选人，其中一人将是前首相达信的幼女佩通坦。其余两名候选人，外界普遍推测会是社德他，以及为泰党的政策委员会主任猜甲森（Chaikasem Nitisiri）。根据泰国大选规定，每个政党可最多提名三个首相候选人。

自去年起就一直是为泰党竞选“海报人物”的佩通坦，民意支持度一路领先。为泰党在她的高人气加持下，预料能在下议院选举中赢得压倒性优势。可是早前有分析指，为泰党最终可能选择让业务管理能力突出的社德他出任首相。

巴育点名皮拉潘为接班人

为泰党早前已放话要拿下500个选区和政党议席中的至少310席。党魁崇南星期二率领党内100名政党议席候选人前去登记参选时则透露，单是政党议席，为泰党的目标是拿下超过一半。

另一方面，看守首相巴育星期一（4月3日）表明，若他成功连任，仅剩两年的首相任期在2025年届满后，他希望能由泰国人团结建国党党魁皮拉潘成接班。

巴育还说，虽然泰国人团结建国党对于未来可能的联盟政党没有预设条件，“但我们不能与每个政党联手”。他也拒绝谈论未来是否可能与已分道扬镳的公民力量党领导人巴维再次联手，组成联合政府。

泰国大选投票日定于5月14日，从4月3日至7日进行候选人登记。星期一开始登记的是下议院400个选区议席的候选人，下议院其余100个政党议席的候选人以及各政党提名的首相人选则在星期二开始登记。

泰国选举委员会透露，登记首日已有来自60个政党的3990名候选人登记竞选选区议席。其中，前进党、公民力量党、泰国民主党和为泰党分别以392名候选人并列登记人数最多的政党。星期二提交政党议席候选人名字的政党则有49个。