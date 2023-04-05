安华承诺三年内 让逾1万2800合约医生转正

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华坦承，政府无法让所有合约医生在一年内都成为正式医生。但他承诺，政府将在约三年内解决这个延宕已久的问题。

“马国医生罢工组织”日前呼吁合约医生星期一（4月3日）至星期三（4月5日）展开罢工行动，抗议政府2016年实施合约医生措施以来，一直无法解决合约医生与正式医生的待遇不平等，以及大量合约医生长期无法转正等问题。

安华星期二（4月4日）告诉国会，这些问题由来已久，间中也有好长一段时间没有好好处理。他说，政府无法在一年内让所有合约医生转正，是因为相关费用过于庞大。

安华透露，根据卫生部的数据，目前共有2万零333名合约医生，其中包括约1万2800名实习医生。他说，要解决合约医生的问题，预计需要三年时间，政府计划到时能将超过1万2800多名合约医生转正。“我们今年就会吸纳约4300名合约医生。”

他说，卫生部在2023年度财政预算案获得约197亿令吉拨款（约59亿3600万新元），其中约17亿令吉与合约医生有关。这包括让合约医生转正所需的约11亿令吉，以及用来满足合约医生各项需求的约6亿令吉。

此外，马国医疗协会主席姆鲁加星期二指出，工作量大和过度疲劳已经导致许多医生面临精神健康问题。他说，医护人员的心理健康状况堪忧，一些医护人员甚至累得不想继续执勤。他建议政府实施类似英国和爱尔兰医院的职责交接制度，让医生能按时下班。

“马国医生罢工组织”日前呼吁合约医生星期一（4月3日）至星期三（4月5日）展开罢工行动，抗议政府2016年实施合约医生措施以来，一直无法解决合约医生与正式医生的待遇不平等，以及大量合约医生长期无法转正等问题。