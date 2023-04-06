产量严重过剩马国菜价暴跌 菜农总会主席：一些跌至每公斤0.30元

马国菜农总会主席林仕伟说，农民每天面临亏损。因产量过剩而价格暴跌的包括一些叶菜类、攀藤类及瓜果类蔬菜，例如青瓜和苦瓜。

（吉隆坡综合讯）马来西亚近来蔬菜产量大幅增加，导致2023年斋戒月的蔬菜过剩情况比往年更严重，并造成多种蔬菜价格大幅下滑。这对消费者而言是好消息，菜农则欲哭无泪。

马国菜农总会主席林仕伟告诉“透视大马”，菜农往年经常面对人手短缺问题，因此不会出产像今年如此大量的蔬菜。他说，菜农今年不缺人手，加上回教徒斋月提前和天气稳定等因素让蔬菜保持高产量，但蔬菜销量却减少两成到三成，结果导致约五成的蔬菜过剩。

林仕伟指出，一些菜价跌至每公斤1令吉（约0.30新元），农民每天都面临亏损。他说，大规模产出蔬菜的农民损失则更大。因产量过剩而价格暴跌的包括一些叶菜类、攀藤类及瓜果类蔬菜，例如青瓜和苦瓜。

林仕伟说：“农民肯定损失惨重，但是我们不可能减产，因为员工请了（要付工资）、农地要付租金，所以只能选择种下去，然后听天由命，看菜价几时回稳。”

吉隆坡蔬菜批发商公会会长黄敬发说，清明节扫墓也是影响蔬菜销量的一个因素，因为华族民众主要购买鸡肉和猪肉等肉类作为祭品，减少购买蔬菜。

据了解，因为回教徒在斋戒月期间的白天都不用餐，每年此时的蔬菜销量都比其他月份低。为及时止损，一些农民和菜贩干脆将蔬菜丢弃或贱卖。一名批发市场的菜贩透露，他丢弃的蔬菜约占进货量的八成。

金马仑农业协会副主席钟南风认为，回教徒在斋月结束后将恢复大量采购包菜、番茄、辣椒、葱和芹菜等蔬菜，因此这些蔬菜价格到时可能稍微回升。

年初水灾菜价涨

马国今年以来的菜价一直起落不定。今年1月农历新年期间，西马多州的严重水灾直接冲击了蔬菜产量，并推高了价格。

今年3月雨势更大，导致柔佛、马六甲以及森美兰约1000公顷农地遭破坏，菜农损失上千万令吉。加上桥梁被冲断，以及道路淹水而影响运送车进入菜园，造成蔬菜批发市场供不应求。菜价也随之水涨船高。

大雨也造成当时金马仑等高原蔬果产量减少，菜农原本以为4月份的瓜果和叶菜类预料将供不应求而涨价。结果，今年斋戒月比去年早了一个月，造成菜价不涨反跌。