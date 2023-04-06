为泰党正式提名佩通坦等三人为首相候选人 另两人为房地产大亨社德他与前总检察长猜卡盛

（曼谷综合电）泰国最大反对党为泰党正式提名前首相达信幼女佩通坦、房地产大亨社德他（Srettha Thavisin）和前总检察长猜卡盛成为首相候选人。

为泰党星期三（4月5日）在造势活动提名36岁的佩通坦成为首相候选人。根据泰国宪法，每个政党最多可提三名首相候选人。

佩通坦对现场几千名热情沸腾的支持者说：“我们必将漂亮胜出。我们将恢复民主，将恢复这个国家失去近10年的繁荣……我们相信政变后的经历对民众来说是一场噩梦。你们经历了很多痛苦，我们不要另一场政变。”

参加5月14日选举的政党分为两大阵营，一方是获得军方和保皇党支持的阵营，另一方是以为泰党为首的改革派较多的阵营。为泰党与前首相达信关系密切，也是目前各项民调支持率最高的政党，在近期民调的支持率达近50%。

佩通坦在社交平台Instagram上有50万粉丝。这与她的两名当权派竞争对手形成鲜明对比。佩通坦的主要对手，包括寻求连任的69岁首相巴育，以及77岁的前将领及公民力量党领导人巴维。巴育是在2014年政变后上台。

为泰党的选情备受看好，但泰国宪法仍可能让为泰党拿下首相职位无望。泰国目前的宪法是军人政府2017年制定的。

2017年颁布的宪法规定，首相由国会上下两院750名议员选举，获得半数以上支持才能当选。下议院500名议员由选举产生，上议院250名议员则由军方委任。即使巴育领导的政党在大选中表现不佳，他仍有可能依靠上议院的支持而成功连任。