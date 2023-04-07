马国反贪会：纳吉案法官存在利益冲突

纳吉目前正寻求国家元首特赦，反贪会这项调查结果对此案的影响备受关注。但受访律师指出，按照法律程序，纳吉涉及的SRC洗钱案已不可能重审。

马来西亚反贪污委员会调查发现，判处前首相纳吉坐牢12年的法官莫哈末纳兹兰，与这起司法案件存有利益冲突。反贪会因此建议联邦法院首席大法官麦润对莫哈末纳兹兰采取纪律行动。

纳吉目前正寻求国家元首特赦，反贪会这项调查结果对此案的影响备受关注。但受访律师指出，按照法律程序，纳吉涉及的SRC洗钱案已不可能重审。

一封据称是首相署部长阿莎丽娜3月20日回复纳吉首席代表律师沙菲宜律师楼的信函，星期三（4月6日）在社交媒体上流传。负责法律与体制改革的阿莎丽娜在信函中证实，反贪会2月20日提呈的调查结果指纳兹兰在高庭审讯纳吉的SRC洗钱案时违反了法官职业道德守则，同时存在利益冲突。

沙菲宜律师楼据说是于3月15日询问当局，反贪会是否已致函联邦法院首席大法官，并建议针对纳兹兰在SRC案件中的行为展开纪律行动。沙菲宜律师楼也问反贪会是否已得出结论，即纳兹兰违反了法官职业道德守则，并与案件存有利益冲突。

对于这些询问，阿莎丽娜回函时说：“我可以确认（你提出的）问题答案是肯定的。”

阿莎丽娜也在信中透露，她除了接获反贪会志期2月21日的来函，也在3月7日收到反贪会志期2月20日的纳兹兰案调查报告。但反贪会把这份报告列为官方机密，因此她无法向沙菲宜提供这份报告。她建议沙菲宜向反贪会索阅这份报告。

纳吉的另一名代表律师法汉星期四（4月6日）告诉网络媒体“当今大马”，这份信函是真的，但他不知道信函如何外泄。法汉也是沙菲宜的儿子。

阿莎丽娜则不愿证实或否认信函的真实性，只叫“当今大马”向沙菲宜求证。

执业律师告诉《联合早报》，纳吉的SRC案已经上诉至联邦法院并宣判，因此即使真的出现法官违反职业道德守则或利益冲突等情况或其他新证据，此案也不会重审。换言之，纳吉目前摆脱牢狱之灾的唯一途径，就是获得马国国家元首的特赦。

时任吉隆坡高庭法官莫哈末纳兹兰2020年7月28日宣判，纳吉在SRC国际公司4200万令吉（约1272万新元）洗钱案中面对的三项刑事失信、三项洗钱和一项滥权罪名成立，并判处纳吉监禁12年和罚款2亿1000万令吉。若无法缴付罚款，则以监禁五年代替。

纳吉上诉后，上诉庭2021年12月8日维持高庭原判。纳吉2022年8月23日在联邦法院的终极上诉也告失败，随即被送往加影监狱服刑至今。联邦法院接着在上星期五（3月31日）驳回纳吉寻求检讨SRC案终极上诉判决的申请。