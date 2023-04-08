央行：马国人在58岁可能耗尽退休积蓄

马国政府在疫情期间推出特别提款计划，让人民从公积金户头提取了约1450亿令吉。这项计划导致雇员公积金局的资产管理规模去年首次下降。马国国家银行认为，这加剧了马国原已很严重的养老金不足风险。

（吉隆坡彭博电）马来西亚工资低、债务高以及在冠病疫情期间可提取公积金渡过难关，导致当地民众可能在58岁就花光退休积蓄，而且国家养老金不足的风险正在恶化。

马国政府在疫情期间推出史无前例的特别提款计划，让人民从公积金户头提取了约1450亿令吉（约439亿新元）。

这项计划导致雇员公积金局的资产管理规模去年首次下降。马国国家银行认为，这加剧了马国原已很严重的养老金不足风险。

反对党仍向政府施压 让人民再提取公积金

反对党和巫统一些议员目前仍向首相安华施压，要求再次允许人民提取公积金。前首相依斯迈沙比里2023年3月在国会说：“马来西亚人现在就需要援助，而不是15年后。他们的房子断供被银行拍卖，他们的孩子现在要上大学，他们现在就要面临破产了。”

马国财政部副部长阿末马斯兰2月16日说，疫情期间，810万名公积金会员总共提出1450亿令吉，导致1310万名55岁会员中，有670万人或51.5％的存款只剩不到1万令吉。

马国国行在3月29日发布的一份报告中再次敲响警钟。报告指出，由于低工资等结构性问题，退休者储蓄不足的境况在疫情前就已经很糟糕。51岁至55岁的储蓄中位数，在会员55岁提出来后仅够维持五年；在后疫情时代，仅够维持三年左右。

国行说，随着全球预期寿命在2050年上升到77岁以上，“一名普通马来西亚人可能在离世前19年就耗尽退休储蓄”。

千禧一代受到冲击最大

千禧一代受到的冲击最大。在2020年至2022年间，26岁至40岁达到基本储蓄门槛的比率下降最多。他们在60岁退休时，可能会少了多达9万4000令吉的储蓄。

报告说，现况凸显了重建公积金存款的紧迫性。国行呼吁政府制定延长积累公积金储蓄的政策，包括允许原本可在退休年龄提取的部分公积金储蓄转作其他投资。

然而，马国许多民众仍面对钱不够用的问题。4月3日，一名德士司机步行312公里到吉隆坡的国家王宫，为允许人民提前取出公积金而请愿，在社交媒体引起热议。

同日，土著团结党青年团团长袁怀绍在国会说：“如果政府不允许特定提款，那它还有什么办法可以帮助正在挣扎和焦虑的民众？人们正在卖肾求存啊！”反对党议员随后走出国会议事厅表达抗议。

袁怀绍的“人民穷到卖肾”论引发争议，卫生部表示严正看待任何有关贩卖器官的活动。

首相安华目前仍拒绝再批准民众从公积金户头提款，但在2023年财政预算案中做出一些让步，包括给予公积金储蓄户头少过1万令吉的会员500令吉补助。

安华也考虑允许民众以公积金储蓄作为抵押，申请低于市场利率的贷款。随着六州选举即将到来，安华面对的压力只会越来越大。