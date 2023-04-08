数国移植输往中国市场 马国榴梿面临激烈竞争

（劳勿讯）马来西亚名种榴梿过去几年陆续流出国外，榴梿种植业者担心未来在国际市场会面对越来越激烈的竞争，纷纷呼吁业者自强和希望当局协助加强竞争力。

《南洋商报》报道，泰国和马国向来是中国榴梿市场的主要来源国，如今越南和菲律宾也可以出口榴梿到中国，不久后中国海南岛也将自产榴梿。要如何在中国庞大的榴梿市场竞争，马国榴梿果农面临重大的考验。

马国猫山王建立口碑后，多个国家包括越南农业部，数年前已派人将猫山王和其他品种的榴梿苗带回国栽种，如今已开始出口到中国市场。

廷叔猫山王休闲果园园主卢宇廷说，越南种植的榴梿树去年开始投产，当地业者已开始直接将榴梿整果出口到中国。中越两国距离较近，因此运输成本较低。

他指出，马国榴梿经液态氮保鲜后才出口，推高了成本。“我们只能够继续做好品质把关的本分，让猫山王的品牌可以继续受到市场青睐。”

馥禧园营运总监周广顺指出，猫山王在中国依然受到消费者青睐，中国的订单不曾中断，疫情期间也只受到少许影响。

他说：“面对多国的竞争，我国果农须要做更充分的努力，确保达到检疫、可追溯性、食品安全和卫生的严格要求。”

原产业种植人公会主席许观兴认为，马国政府可以重新规划，让猫山王和其他榴梿品种成为马国旅游经济的品牌，把外国游客吸引到马国吃榴梿。

他说：“我们可以发掘更多榴梿周边产品，通过蓝海策略让更多海外人士认识马来西亚榴梿的特色。善用榴梿经济的卖点，相信会为我国带来更庞大的经济效益。”