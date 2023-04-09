巫统提出申请与政府没利益冲突 安华：纳吉是否获特赦由国家元首定夺

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华澄清，巫统决定寻求国家元首特赦前首相纳吉，与政府没有利益冲突。虽然他参与特赦过程，但最终是否颁布特赦是国家元首的特权。

安华认为各界不应挑起这件事，因为只要符合条件和遵守条例，任何囚犯都可以申请特赦。

《星洲日报》报道，安华星期六（4月8日）在雪兰莪州首府沙亚南参加活动后告诉记者，目前只是巫统最高理事会决定为纳吉申请特赦，还没展开申请程序，现在发表评论还言之过早。

他说：“不存在利益冲突的问题，我还没看到任何文件，也还没看到相关程序……我们得看个案。”

安华承认自己是联邦直辖区特赦局成员，且参与相关过程，但批准特赦申请是国家元首的特权。

巫统最高理事会星期五议决，按191个区部、妇女组、青年团和女青团的要求，寻求元首根据宪法特赦纳吉。

纳吉2022年8月23日因SRC国际公司洗钱案的终极上诉遭联邦法院驳回，入狱服刑12年。他入狱后向联邦法院申请检讨终极上诉的判决，但联邦法院五司2023年3月31日驳回申请。他要恢复自由身，只能寄望元首特赦。

人民公正党巴西古当国会议员哈山卡林认为，巫统要求国家元首赦免纳吉，不会导致团结政府出现裂痕。

他说：“作为首相，在王室赦免问题上没有任何权力。寻求赦免过程缓慢、赦免获批或被拒，都不能责怪安华。”

另三起官司未审结 特赦申请料不获批

哈山卡林也认为，由于纳吉还有其他三起官司在身，这些案件审结之前，预计元首不会批准特赦申请。

另据《新海峡时报》报道，高等教育部长、巫统副主席卡立诺丁说，巫统决定提出特赦请求，只是为了对纳吉曾经领导巫统九年表达赞赏和感谢，不会伤害巫统与团结政府各成员的联盟关系。

他说：“巫统与希盟的关系不是问题。这件事将由元首决定，这件事纯粹是巫统向元首提出赦免请求。”

马国政治评论员默里汉特撰文指出，特赦纳吉对安华和希盟而言有好处。如果纳吉重返政坛与党主席阿末扎希联手重振巫统，会为巫统内部带来稳定，有利团结政府，甚至在未来的选举成为国盟的有力竞争对手。

他写道：“如果纳吉得到赦免，安华受到的批评可能会持续一段时间，但到第16届大选，这种批评声音应该就会消失了。”