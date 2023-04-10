热浪来袭 曼谷甲米酷热指数突破50摄氏度

（曼谷综合电）受热浪袭击，泰国南部旅游胜地甲米府的气温星期天升至38摄氏度，人体真正感受到的热度更是高达54.2摄氏度，达到红色的“非常危险”级别。

泰国气象局日前已发布高温警告，呼吁公众采取措施以防中暑。

根据泰国气象局网站和其他全球气象检测网站数据，泰国首都曼谷星期天（4月9日）下午的气温一度高达36摄氏度，甲米府（Krabi）更是录得38摄氏度，相信是全泰国最热的地方。

泰国气象局预测，甲米府星期天的酷热指数高达54.2摄氏度。第二热的曼谷邦纳区（Bang Na），酷热指数则估计达50.2摄氏度。

另外三个热点是碧差汶府（酷热指数44.3摄氏度）、春武里府（43.2摄氏度）、呵叻府促猜区（41.3摄氏度）。

酷热指数是一种综合空气温度、相对湿度和风速来衡量体感温度的指数，即人体真正感受到的热度。

酷热指数分四个级别。介于41至54摄氏度为橙色的“危险级别”；超过54摄氏度则是红色的“非常危险”级别。

气象局说，待在温度介于41至54摄氏度的户外，可能导致肌肉痉挛和中暑。体温超过40摄氏度即属于中暑。

中暑时人体无法出汗，血液会停止流向皮肤，使皮肤感觉湿冷。中暑的其他症状还包括思维混乱、四肢乏力、口齿和意识不清，发生惊厥。

泰国54岁商场大亨兼政客琼萨瓦今年3月底就因中暑猝死。

泰国的炎热天气预计下周还会持续。不过就在部分地区酷热难当的同时，泰国北部、东北部和东部14个府星期天却接到夏日风暴和强风预警。气象局说，来自中国的一股中度冷风和威力增强的东风和东南风交汇，形成了夏日风暴。