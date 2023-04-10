申请须经特定过程和程序 国盟：巫统不应为特赦纳吉施加政治压力

慕尤丁强调，纳吉是否获得特赦，应该交由特赦委员会决定。安华透露，他虽是特赦委员会成员，但是否批准特赦是国家元首的特权。前总检察长阿班迪说，元首会根据特赦委员会的建议做决定。

（吉隆坡综合讯）马来西亚联合执政党巫统计划寻求国家元首特赦前首相纳吉，引起反对党与部分民众批评。国盟主席慕尤丁说，所有人都有权寻求特赦，但巫统不应为此施加政治压力。许多网民也签署请愿，反对特赦纳吉。

慕尤丁也是土著团结党主席。他星期六（4月8日）在吉兰丹与当地国盟领导人开会后告诉媒体：“寻求特赦有特定过程和程序。据我了解，所有人都有权申请，但它（巫统）正为此施加政治压力。”

巫统总秘书阿斯拉夫是于星期五（4月7日）发文告说，巫统最高理事会决定寻求国家元首根据宪法特赦纳吉。

与前首相马哈迪关系密切的马国资深媒体人卡迪耶欣星期六在脸书指出，巫统号称约有300万党员，但马国总人口约3300万人。“即使所有巫统党员都支持特赦纳吉，其他马国公民也希望特赦纳吉吗？”

维权组织“干净选举联盟”则在change.org平台发动请愿，要求国家元首不要赦免纳吉。截至星期天（4月9日）晚间，这项网上请愿已获得超过14万7000人支持。网民阿里夫在同一平台发动的“纳吉应该获得特赦”请愿，支持者则只有1万3000人。

慕尤丁强调，纳吉是否获得特赦，应该交由特赦委员会决定。

不过，身为特赦委员会成员之一的首相安华星期六称，他虽会参与相关过程，但无权干预任何特赦申请，因为是否批准特赦是国家元首的特权。

然而，前总检察长阿班迪告诉《每日新闻》，元首会根据特赦委员会的建议做决定，而总检察长将为委员会准备一份报告和建议以供考虑。

资深律师再努尔扎卡里亚也说，若没有赦免委员会的建议，元首无权决定是否批准特赦。

资深律师哈聂夫则持不同看法。他认为，宪法虽然规定元首须根据特赦委员会的建议行事，但元首有绝对权力决定是否批准特赦。即使元首不按委员会的建议做决定，法庭也无权干涉。 “确实有特赦委员会的建议，也确实有总检察署长（的建议），但国家元首可以拒绝（接受）。”

旺朱乃迪：宪法清楚列明 元首不受约束有绝对权力

负责国会及法律事务的前首相署部长旺朱乃迪也说，宪法清楚列明元首有绝对权力，因此可以不受任何意见约束。

纳吉2022年8月23日因SRC国际公司洗钱案的终极上诉遭联邦法院驳回，入狱服刑12年。纳吉入狱后向联邦法院申请检讨终极上诉的判决，但联邦法院五司2023年3月31日驳回他的申请。这意味着纳吉想重获自由的司法途径已经用尽。他要恢复自由身，只能寄望元首特赦。

根据马国宪法，国家元首收到特赦申请后，必须召开联邦特赦委员会讨论，元首也必须主持这项会议。特赦委员会成员包括总检察长、联邦直辖区部长，以及最多三名由国家元首委任的成员。