称有新证据与案情 阿末扎希申请撤销所有贪污指控

案件原定星期一（4月10日）复审，但阿末扎希的代表律师在开庭时说，基于出现新的案情和证据，向总检察署提呈陈情书，要求撤销所有控罪。高庭法官将案件展至8月1日续审。

（吉隆坡综合讯）马来西亚副首相及巫统主席阿末扎希面对47项失信、贪污和洗黑钱案星期一复审，不料他以案件有新的案情和证据为由，向总检察署提呈陈情书，要求撤销所有控罪。高庭法官在控辩双方陈词后，将案件展至8月1日续审。

此案审讯已超过三年，目前在答辩阶段，辩方已传召六名证人包括阿末扎希出庭供证，案件原定星期一（4月10日）复审，但阿末扎希的代表律师哈密迪在开庭时说，基于出现新的案情和证据，辩方2月向总检察署呈交新的陈述书，以便总检察署检讨其当事人面对的控罪。

他说：“控方已回复不会反对（展延审讯的申请），因为有关陈述书有200页，他们需要时间考量。”

主控官阿都马力说，该陈述书有200多页，当中包含复杂的问题，因此，他在咨询总检察长依德鲁斯的意见后，控方不反对辩方展延审讯的申请。

针对法官科林劳伦斯询问控方需要多长时间研究的问题，阿都马力说，控方已经对有关陈述书进行研究，但需要更多时间。

他说，辩方提交的陈述书也附上反贪污委员会主席阿占巴基志期2月20日的信函，说明反贪会正在对本案展开进一步调查。

阿都马力说：“基于公平原则，我们（控方）做出的任何决定，也会把他们（反贪会）展开的新调查（结果）纳入考量。”

至于控方是否知道反贪会开始展开调查的问题，阿都马力说，他没有这方面的消息。若反贪会在8月之前有定案，而控方又有决定，他将会告知法庭。

现年70岁的阿末扎希也是乡村及区域发展部长，他在健康思维基金会案中，总共面对47项控罪，即12项刑事失信、八项贪污和27项洗黑钱控罪。去年，吉隆坡高庭裁定他表面罪名成立，须出庭答辩。

针对阿末扎希及前首相纳吉可能分别被撤销所有控罪及获得特赦，公正党柔州巴西古当区国会议员哈山卡林说，一旦巫统得偿所愿，将会是安华政府的一大灾难。

他当天发文告说，这两项发展，令人深感担忧。“有可能，我们最不愿看到的情景会发生。若是如此，希盟与公正党将会在来临的六个州选遭人民拒绝。接着在来届大选，选民也会遭唾弃希盟和公正党。”

纳吉因SRC国际公司洗钱案罪成入狱12年，同时罚款2亿1000万令吉，目前正在加影监狱服刑。他去年8月申请特赦。巫统日前更是表明，将向国家元首陈情，争取全面宽赦纳吉。

若健康思维基金会控状撤销 阿末扎希将摆脱所有官司

分析员指出，雪州沙亚南高庭去年9月裁决阿末扎希在外国签证系统（VLN）贪污案的40项控状全部表罪不成立，当庭释放。如果总检察署撤销健康思维基金会案的47项控状，这意味着他将摆脱所有官司。