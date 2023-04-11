越南环保处理稻草助减排

（芹苴法新电）稻米是温室气体甲烷的主要排放源之一。世界第五大稻米生产国——越南的农民，为了能更好地保护环境，近年开始利用多余稻草沤肥和栽培蘑菇。

越南湄公河三角洲的稻农唐文景回忆小时候每当收割完毕，父母都会将稻草焚烧，以清除稻田为下一次收成做准备。每到这个时候，天空弥漫着黑烟，气味刺鼻，唐文景不得不躲入室内数日，以免被呛晕。

因为不愿再经历被浓烟熏呛的日子，39岁的唐文景加入了一个环保项目，将稻田里清除的稻草转化为蘑菇和有机肥料。他说：“如果我们能收集稻草并赚钱，我们所有人都会受益。”

这个由国际水稻研究所发起的项目，是越南和该地区为数不多、试图逐步减少水稻甲烷排放量的项目之一。

稻米约占全球甲烷排放量的10%，这种气体在过去20年中吸收的热量大约是二氧化碳的80倍。稻米生长在水田里，水体导致土壤与空气隔绝，为生产甲烷的厌氧菌营造了适当的生长环境。收割后遗留在稻田中的稻草腐烂，也会促进厌氧菌的生长。

2021年11月，美国和欧盟委员会共同发起“全球甲烷承诺”，动员120多个国家携手努力，在2030年前减少30%的甲烷排放量。

签署协议的包括世界几个最大的稻米生产国，如印度尼西亚、孟加拉和越南，但中国和印度这两个全球最大的稻米生产国却没有加入协议。

稻草种草菇后制成肥料 减少燃烧所产生甲烷排量

在国际水稻研究所的指导下，越南的农民在收获季节接近尾声时，推着装满稻草的手推车，将稻草送去浸泡，然后铺开来种草菇。一旦草菇长成，农民就会将其出售，稻草则被回收，丢入堆肥机内，两个月后就成为有机肥料，每公斤售价为15美分（约0.20新元）。

领导当地植物保护工作的稻农黎丁杜说：“以前，有几个农民会动手再循环使用稻草，但这耗费太多人力，而且成本高。如今我们的成本已减半，我们将扩大规模，以满足市场的需求。”

根据越南环境部，水稻占2019年甲烷排放量的近一半。

国际农业研究中心CGIAR称，环保的稻草处理方式已在全国“广泛传播给农民和当地农业官员”。

不过，究竟有多少农民和农业官员实践所学就不得而知了。据世界银行估计，去年湄公河三角洲80%以上的稻草在收割后仍在稻田里焚烧。

显然的，越南迫切须要寻找更好的解决方案。