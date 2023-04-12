马国撞死八少年骑士案 沈可婷上诉得直无罪释放

（吉隆坡综合讯）马来西亚“蚊型脚踏车八死案”女司机沈可婷星期二（4月11日）上诉得直。上诉庭三司一致推翻高庭判决，宣判沈可婷鲁莽或危险驾驶导致他人死亡罪名不成立，无罪释放。

根据马国司法制度，始于推事庭或地庭的案件，最高只能上诉至上诉庭，因此此案已完成所有司法程序，控方不能再提出上诉。

这起上诉案由哈达丽雅为首的上诉庭三司聆审。哈达丽雅宣判时指控方的控状有缺陷，并向沈可婷说：“你现在自由了。”

哈达丽雅说，控状指沈可婷“鲁莽或危险驾驶”，这是两项本质不同的罪名。控方两罪并诉违反《刑事程序法典》第163条文，因此是违法和无效的。

哈达丽雅对死者家属深表同情，但强调，法庭必须依法判案。“这就是法律，不能仅因有人在事故中死亡，就要司机承担所有责任。”

沈可婷上诉得直后，在庭外首次对媒体发言。她颤抖地念出八名死者的名字，并向死者父母表示歉意与同情。

沈可婷承认自己开的车导致这些人死亡，但这起车祸并非她有意造成的。“我也承受着这起悲剧造成的痛苦……那晚的悲剧时刻困扰着我，我相信这件事将一直跟着我，直到我去世为止。”

其中一名死者莫哈末阿兹利的父亲祖基菲里（49岁）告诉《大都会日报》，他对判决感到失望，但也只能接受。他相信沈可婷也很后悔，而且一生都会活在那次悲剧的阴影下。“让我们与沈可婷都疗愈伤痛，然后继续过日子。”

控状指沈可婷2017年2月18日凌晨，在新山内环公路鲁莽及危险驾驶，导致八名骑脚踏车的少年死亡。一旦罪成，可被判坐牢两年至10年，或罚款5000令吉至2万令吉（约1509新元至6036新元）。

新山推事庭于2019年10月28日宣判沈可婷表罪不成立，当庭释放；控方在同年11月10日入禀新山高庭提出上诉，高庭改判沈可婷表罪成立，沈可婷须回到推事庭出庭自辩。

去年4月13日，高庭推翻推事庭的无罪释放裁决，改判沈可婷监禁六年和罚款6000令吉。沈可婷提出上诉，获准暂缓执行刑罚，保外候审。

“蚊型脚踏车”是一种改装过的脚踏车。脚踏车的刹车被拆除，座垫和手把调低，标准骑乘方式是以“超人”飞行的姿势趴在脚踏车上，时速可达60公里至70公里。这场事故中死亡的八名少年，有至少两人事发时逆向骑行。

由于沈可婷是华人而死者都是马来少年，一些民众因此从种族角度议论此事。此案也引起民众关注驾车人士遇到这类非法飙脚踏车者该如何自保。