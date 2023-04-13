至少110人死包括孩童 缅军袭村庄“剿恐怖分子”遭国际谴责

自缅甸军方在2021年2月以选举存在舞弊为由发动政变结束十年的试探性改革以来，缅甸就一直处于动荡之中。一些反对军事统治的民众拿起武器，加入了少数民族叛乱分子和人民防卫部队，一而再与军方发生冲突。

（仰光综合讯）缅甸军政府承认对一个偏远村庄发动空袭，但称此举是为了剿灭“恐怖分子”。空袭据说造成至少110人死亡，其中包括孩童。联合国和西方强国予以强烈谴责。

缅甸军方是于星期二（4月11日）上午对缅甸中部实皆省（Sagaing region）偏远的甘勃卢（Kanbalu）镇发动袭击。据当地媒体报道，当时由反军政府人士组成的“人民防卫部队”正在为新的办事处主持开幕礼。

缅甸军政府发言人佐敏吞星期三（4月12日）向军方媒体证实军队发动空袭，并指这是为了恢复这片地区的和平与稳定。

他说：“我们在开幕礼举行时发动袭击，击毙人民防卫部队的成员。他们是反对国家政府和国家人民的人。根据情报，我们击中了他们存放武器的地方，引发爆炸，炸死了人。”

对于被指空袭造成平民丧命，佐敏吞回应道：“一些被迫支持人民防卫部队的人可能也死了。”

他也声称，一些死者其实是身着便服的反军政府的武装分子，有的则是被人民防卫部队埋设的地雷炸死。

佐敏吞还指责人民防卫部队犯下“战争罪”，声称他们杀害了不支持反政府组织的“僧侣、教师和无辜居民”。

缅甸《伊洛瓦底》杂志社（The Irrawaddy）引述目击者说，军政府派出战机轰炸村庄后，又派直升机扫射；居民晚间去收尸时，军政府的战机也再次发动袭击。

联合国强烈谴责缅军暴行

《伊洛瓦底》报道称，截至星期三晚间，死者已经多达110人。

缅甸军方2021年2月以选举存在舞弊为由发动政变后，缅甸就一直处于动荡中。一些反对军事统治的民众拿起武器，加入了少数民族叛乱分子和人民防卫部队，一再与军方发生冲突。

联合国人权事务高级专员图克对这起致命空袭表示“震惊不已”，指责缅甸军方再次无视“明确的法律责任……在敌对行动中须保护平民”。

联合国秘书长古特雷斯强烈谴责缅甸军方发动袭击，并再次呼吁军方结束对缅甸人民的暴力行动。

美国也对事件表示深切关注。美国国务院发言人巴特尔在声明中说，这些暴力袭击进一步突显了缅甸政权漠视人命及自己在政变后对国内严峻的政治和人道危机所该负的责任。

维权组织人权观察亚洲区副主任罗伯茨森担心，此次空袭会让整个缅甸社会产生寒蝉效应。“我想，缅甸社区以后可能不会愿意再举行任何形式的集会，因为他们意识到自己随时可能遭攻击或轰炸。”

根据当地监察组织统计，自缅甸政变以来，军方镇压异议人士的行动已导致超过3200人死亡。