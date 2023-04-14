超过130人死 印尼强烈谴责缅军空袭 我国严正关切

（雅加达综合电）缅甸军政府对实皆省的空袭，死亡人数已经增至130人以上。亚细安轮值主席国印度尼西亚做出“强烈谴责”，新加坡表明支持印尼的声明。

印尼星期四（4月13日）发声明说：“所有形式的暴力必须立即停止，尤其是对平民使用武力。”不过，亚细安轮值主席国的声明未必代表所有成员国。

新加坡外交部长维文医生星期四在脸书贴文表明，新加坡支持亚细安轮值主席国印尼“强烈谴责”缅甸的声明。

维文说：“新加坡对这些空袭表示严正关切。我们重申，我们将致力于与印尼、其他亚细安成员国，以及我们的外部伙伴合作，根据五点共识推动缅甸危机和平解决。”他也对所有受害者的家属表示最深切的慰问。

缅甸的亚细安大使翁妙敏星期四在雅加达与亚细安高级官员讨论这次危机与接下来的和平方案。亚细安领导人下个月在雅加达举行峰会时预计也将讨论此事。

缅甸军方星期二（4月11日）上午空袭实皆省位置偏远的甘勃卢市（Kanbalu），当时由反军政府人士组成的“人民防卫部队”正在为新的办事处主持开幕礼。

缅甸军政府并未公布伤亡数字。法新社、英国广播公司（BBC）、缅甸异议媒体“伊洛瓦底”和自由亚洲电台星期四都指空袭至少造成130人死亡。联合国认为死者至少100人。美国有线新闻网（CNN）则引述流亡国会议员的信息指死者至少160人。

一名参与搜救的村民告诉法新社，截至星期四下午已经发现130具尸体，目前还有28人下落不明。他说，这些尸体散落在事发地点，要确认身份并不容易。“我们用旧轮胎火化尸体。”

联合国人权事务高级专员蒂尔克对这场袭击表示“震惊”。他说，受害者包括表演舞蹈的学童；他呼吁将施袭者绳之以法。