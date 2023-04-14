泰国泼水节“泼”出近50亿元经济效益

（曼谷综合电）停办了三年的泰国泼水节庆祝活动，今年全面重启，吸引了大批游客和民众参加，街头打水仗的热闹画面再现。泰国商会大学估计，今年的泼水节将为当地带来超过48亿新元的收益。

泰国商会大学的经济与商业预测中心所长塔纳瓦特（Thanawat Polvichai）说，人们因冠病疫情，过去几年承受不少压力，好玩的活动也被暂停，如今泼水节庆祝活动终于重启，相信会吸引很多泰国人和游客到泰国消费度假。

据塔纳瓦特估计，今年泼水节带来的旅游收益将达1250亿泰铢（约48.6亿新元），同比增长17.3%，“有助泰国今年达到3％至4％的经济增涨”。泰国央行预测，泰国今年的经济增长可达3.6%。

每年的4月13日是泰历新年的第一天，而人们熟知的泼水节就从新年第一天起，历时三天。不过政府经常会延长相关假期，而今年的泼水节就长达五天，直至下个星期一（17日）。

随着防疫措施取消，泰国各地今年准备了许多庆祝活动，单在首都曼谷就有近200个场。

一名来自纽约的游客巴美斯特在曼谷受访时，一边手持彩色水枪一边喝着啤酒告诉路透社：“这是一场为期数日、遍布全市的水仗……我不知道全世界还有什么地方会有这种活动。”

泰国旅游局指出，在泼水节期间，已经规划好的国内旅游预计近400万趟次，而本周抵达泰国的外国游客人数超过30万。

民宿出租平台爱彼迎（AirBnB）透露，通过平台搜寻泼水节期间住宿的旅客人数，同比飙升310%。

不过，由于泰国北部旅游胜地清迈和清莱空气污染问题不见缓解，所以部分游客选择更改行程到泰国南部旅行。