布林肯访河内 总理范明政：越美希望提升双边关系

越南总理范明政星期六在河内同到访的美国国务卿布林肯会谈后说，两国正寻求将双边关系提升到“一个新高度”。这是上个月底美国总统拜登和越南共产党中央总书记阮富仲通电话后，越方首次表明愿意提升双边关系。

（河内综合电）美国和越南表示希望提升彼此之间的双边关系。

越南总理范明政星期六（4月15日）在河内同到访的美国国务卿布林肯会谈后说，两国正寻求将双边关系提升到“一个新高度”。这是上个月底美国总统拜登和越南共产党中央总书记阮富仲通电话后，越方首次表明愿意提升双边关系。

美国要在东南亚组建抗衡中国的联盟，越南是它积极争取的对象之一。美国近来积极与越南进行高层接触，希望推动两国的“全面伙伴关系”升格为“战略伙伴关系”。

这是布林肯出任国务卿以来第一次访问越南。他在会见范明政之前发表简短讲话，说两国关系在过去10年里取得“非凡的进展”。他说，今年是两国正式建立全面伙伴关系的10周年，“我们认为这是一个提升我们现有伙伴关系的吉时……我们认为这是一个向前推进的好时机”。

目前有关提升双边关系的具体内容未明，两国何时会落实升级也还是个未知数，但布林肯说，希望在未来“数周到数月”就可实现这个目标。

布林肯也同阮富仲会面。据越通社报道，布林肯代表拜登再次邀请对方访问美国。阮富仲答谢并指示相关机构跟进安排，他也邀请拜登访问越南。

布林肯当天也出席了美国在河内建新大使馆的动土仪式。

外界推测，今年7月美越将庆祝建立全面伙伴关系10周年，拜登与阮富仲到时可能进行互访，或是安排其他形式的高层会议。

分析：对于双边关系升格 越南可能较有保留

分析员指出，对于双边关系升格一事，越南可能较有保留，主要是因为它可能担心会激怒中国这个重要经济伙伴。此外，俄罗斯也是越南重要合作伙伴，河内可能不希望被认为与美国站在同一阵线对抗俄罗斯。

华盛顿国家战争学院教授阿布扎指出，美越双边关系若成功升级，北京有各种手段可以“惩罚越南”，例如加大在南中国海的军事压力，以及关闭与越南的边境贸易等。“北京可以增加他们在老挝和柬埔寨的活动。中国不仅有军事和外交渠道，还能够有效利用党对党的渠道。”

不过，随着美越双方做出最新的表态，学者专家如今认为两国的双边关系在今年内成功升级的可能性加大。他们相信越南政府已做好安抚中方的相关工作。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员阮克江接受《联合早报》访问时说：“越南在平衡它同中国和美国的关系方面一直很谨慎，但越美双边关系早该升级了。”他认为，美国“很可能”在今年内成为越南的战略伙伴。

他认为，就外交层面而言，就算越南和美国之间升级为战略伙伴，仍是比不上越南同中国的外交关系，因此预计中国不会对此有太大的反应。“河内有17个战略伙伴，就此而言，将与美国的关系提升至这个层级并不是什么特别的事。”

阿布扎教授则认为，范明政的上述言论有可能是为试探中国的反应，因此并没有做出太多的承诺。

布林肯结束对越南的访问后，星期天飞往日本参加七国集团的外长会议。