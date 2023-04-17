炎热天气持续至8月 马国今年烟霾情况料比过去三年严重

（瓜拉登嘉楼综合讯）马来西亚政府警告，冠病疫情逐渐趋缓后，当地种植业和工业活动已恢复正常运作，加上炎热天气可能持续至8月，今年的烟霾问题预料比过去三年更严重。

据《马来西亚前锋报星期刊》报道，天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米在瓜拉登嘉楼的记者会上指出，各类农场和工厂在冠病疫情期间都未全面运作，因此当时烟霾情况受到控制。如今全面复工复产，环境部也做好前期准备，应对可能发生的烟霾问题。

他说，环境部发现好些地区的空气污染指数（API）处于不健康水平，因此积极采取预防措施。“我们一直有一套系统应对烟霾。但过去两三年的疫情使种植园和工业活动的焚烧等问题相对减少。如今一切复常后，我们也准备好应对方式。”

聂纳兹米说，政府的对策包括加强监督泥炭地、易燃地区，以及经常有露天焚烧活动的敏感区域。环境部已经与其他相关机构开会讨论合作应对烟霾问题。“包括与消防局配合，以确保尽速控制火势和火灭，防止烟霾情况进一步恶化。”

北马及东海岸州属影响最大

此外，聂纳兹米星期六（4月15日）在吉兰丹哥打峇鲁出席记者会指出，马国目前的高温天气预计持续至8月，其中受影响最大的是马来半岛的北马及东海岸各州属。“北部区域的情况更糟，最值得注意的是一些与泰国接壤地区的气温超过37摄氏度。”

聂纳兹米说，目前是东北季风过渡到西南季风的交替期。“我们预计这样的情况将持续到8月，雨季将在8月重临。”

他也提到，吉兰丹万捷县甘榜贝欧3月27日开始的泥炭地失火事故。他说，最初火患面积只有约五公顷，现在已蔓延20公顷至50公顷，事发地点仍在冒烟，大火未全面扑灭。

他说，各政府部门仍在合作灭火，例如消防局自火患发生，就持续灭火及监督情况。“马国矿物及物理科学局3月29日开始在当地抽取地下水，排入附近沟渠和水道湿润土壤，防止火势继续蔓延。水利灌溉局则疏通阻塞的水道，提高水道水位及维持土地湿度以阻绝火势。”

环境局的空气污染指数监测网站数据显示，马国星期天（16日）的空气素质稍微下滑，空气素质处于不健康水平的地点从星期六的三个增至四个。

根据全国68个空气污染检测站的数据，空气污染指数最严重的是柔佛昔加末的152点，其次是吉隆坡蕉赖的108点，以及吉兰丹的哥打峇鲁与丹那美拉，都是103点。这些地区的空气素质都属于不健康水平。其余63个监测站录得的空气素质都是中等，只有沙巴斗湖属于健康水平。