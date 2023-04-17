进入倒数阶段 为泰党以47％支持率领先大选民调

根据民调，为泰党的支持率高达47%，虽然比3月份的支持率（49.8%）少了近三个百分点，但仍比排名第二的另一反对党前进党高出一倍多；前进党4月份的支持率为22%，比3月份多了五个百分点。

（曼谷综合电）泰国大选进入倒数阶段，最新民调显示，最大反对派为泰党的民意支持度依然遥遥领先其他政党，寻求连任的首相巴育及所属的泰国人团结建国党的支持率却滑落。

根据泰国国立发展管理学院（NIDA）在4月3日至7日进行的民调，为泰党的支持率高达47%，虽然比3月份的支持率（49.8%）少了近三个百分点，但仍比排名第二的另一反对党前进党高出一倍多；前进党4月份的支持率为22%，比3月份多了五个百分点。

巴育及其政党支持率垫底

泰国人团结建国党以11%的支持率排名第三，比上个月少了一个百分点。

民调还显示，前首相达信的幼女佩通坦依然是首相人选的大热门，支持率高达35.7%，前进党党魁披塔（Pita Limcharoenrat）以20.3%排名第二，排名第三的巴育支持率仅为13.6%。

不过，泰国《民意报》和《每日新闻》进行的另一项民调显示，披塔才是选民心目中最合适的首相人选。

两家报社于8日至14日对全国8万4000名选民进行的调查显示，多达29.4%的受访者把支持票投给披塔。佩通坦以23.2%的支持票紧追在后，为泰党的另一名首相候选人社德他（Srettha Thavisin）以16.7%排名第三，巴育则以13.7%排名第四。

在政党支持率方面，两家报社的民调结果与NIDA的相近，为泰党以38.89%领先其他政党，前进党以32.37%排名第二，泰国人团结建国党以12.84%排名第三。

泰国超级民意调查机构（Super Poll）进行的另一项民调则显示，为泰党应该无法如预期般赢得压倒性胜利，预计只能夺得下议院500个议席中的160个，泰国自豪党（Bhumjaithai Party）预计会拿下121个议席。

在泰国，NIDA的民调可信度很高，普遍被视为较能反映泰国社会大多数民众的真实感受。

泰国大选投票日定于5月14日。此次选举将成为执政的军方支持联盟的建制派团体与反对党的民主派阵营之间的一场较量。各大政党都承诺提供相似的一揽子现金补助，更高的最低工资和暂停偿还债务，以赢得约5200万名选民的支持。

这次选举有60多个政党登记角逐下议院的500个议席。下议院由400席分区议员和100席不分区议员组成，分区议员由选民直接投选，不分区议员则按各党得票比率分配。上下两院将在7月选出新首相，新政府预计8月宣誓就职。

获过半数议员支持 非议员也可出任首相

巴育和佩通坦此次并没有参选，不过按照泰国宪法，首相不必是议员，任何人只要获得过半数议员支持，即可出任首相。

泰国川登喜大学民意调查研究机构（Suan Dusit Poll）近期的一项民意调查结果显示，许多选民认为佩通坦能重振泰国经济、建设幸福社会、改善生活质量和人民福祉，以及提高国家的国际竞争力；披塔较善于解决腐败问题和提倡教育；巴育较擅长促进军民之间的相互理解和处理宗教事务；执政党首相候选人、副首相巴维则能解决社会冲突问题和协调新政府的组建。