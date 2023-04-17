中老铁路全线通车 带旺泰国边境小城

（廊开新华电）连接中国昆明与老挝首都万象之间的中老铁路全线通车后，也带动与万象隔河相望的泰国边境小城廊开，让廊开成为新的旅游焦点。

中老铁路星期四（4月13日）让昆明与万象之间实现乘火车当日通达。泰国司机英告诉新华社，他在廊开（Nong Khai）经营过境旅客运输生意已经30多年。中老铁路2021年12月开通以来，他的生意越来越好。

英说：“乘客数量一年多来明显增加。许多人都询问如何在到达老挝口岸后转车乘坐中老铁路列车。特别是在节假日期间，我们的车队要加班才能满足客流量增加的需求。”

每年4月13日是泰历新年的第一天，也是俗称“泼水节”的宋干节，庆祝活动通常历时三天。许多泰国民众今年这段期间特地前去廊开，准备前往万象搭乘中老铁路。

廊开旅游协会顾问基拉农说：“中老铁路已成为泰国人到老挝旅游的新热点。许多游客选择在廊开留宿一晚，第二天一早过境去老挝，酒店生意越来越好。”

基拉农看好中老铁路国际客运列车带来的新机遇。她说：“廊开正在为迎接中老铁路国际客运线路带来的中国游客做准备，我们到清迈等地学习接待中国游客，制作中文指示牌和中文菜单，也培训懂中文的工作人员。”

冠病疫情对廊开的经济造成很大冲击，但中老铁路的开通为当地经济复苏注入动力，商业贸易、建筑业等各个相关行业都从中受益。

廊开海关服务处处长威他瓦透露：“中老铁路的开通为泰老中三国之间货物运输带来了便利，运输时间从原来的几天缩短到仅需10个小时，为需要快速运输的商品如生鲜水果等提供了更好的运输方案。”

廊开青年商会主席乍加林说：“商会正在计划组织考察团乘中老铁路列车到昆明，进一步到广州和上海寻找商业机会，我们希望中国企业家来廊开投资合作。”