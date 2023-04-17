依斯迈：特赦纳吉课题导致联合政府现裂痕

马来西亚联合执政党巫统支持前首相纳吉寻求国家元首特赦，结果与盟友民主行动党起冲突。前首相依斯迈沙比里认为，团结政府的“强迫婚姻”已出现裂痕，成员党之间的合作可能破裂。

本月初，纳吉寻求检讨SRC国际公司案终极判决的申请遭马国联邦法院驳回后，巫统最高理事会一致决议，要为入狱12年的纳吉争取国家元首全面特赦。不过，这项决议遭团结政府的其他成员党反对。

民行党元老林吉祥警告，特赦纳吉对巫统毫无好处，反而会导致首相安华领导的团结政府垮台。对此，巫统领袖反指民行党是促成团结政府倒台的“计时炸弹”，并指民行党是负累，不利于巫统重新赢得马来人的支持。

也是巫统前副主席的依斯迈星期天（4月16日）接受媒体访问时说，巫统和民行党在合作初期就已公开批评对方，接下来关系可能恶化。他说：“强迫婚姻是行不通的，必须有互爱。不只是最高领导层共结连理而已，基层间也必须有爱，否则就会发生这种情况。”

战略咨询公司鲍尔亚洲集团董事阿迪布（Adib Zalkapli）对《联合早报》分析，巫统和民行党是多年的政治宿敌，两党的主张向来不同，在特赦纳吉的课题上也难免有分歧。他认为，团结政府领导层必须尽快平息这场风波，以免影响人们对政府的观感和信心。

不过，无论纳吉能否获得特赦，巫统脱离团结政府的可能性不大。新加坡国际事务学会高级研究员胡逸山受访时解释：“目前纳吉的支持者大部分已追随党主席阿末扎希，而阿末扎希此前曾促使慕尤丁领导的国民联盟政府倒台，他不太可能再次与国盟合作。”

但特赦纳吉对安华将是一把双刃剑：虽然纳吉能为团结政府争取更多马来选票，但也将导致希望联盟流失非马来人的支持。

胡逸山说，虽然纳吉在狱中服刑，但他仍受到马来选民的欢迎。如果纳吉获得特赦，安华将有望在来临的六州选举吸引更多马来人支持，甚至阻挡国盟的宗教保守化趋势。“不过，特赦纳吉将引起希盟支持者的不满，他们可能会抛弃希盟，或在州选举放弃投票。这将对希盟的选情不利。”

安华较早前强调，巫统决定寻求国家元首特赦纳吉，与政府没有利益冲突。他重申，任何囚犯只要符合条件和遵守条例都可以申请特赦，但最终是否颁布特赦是国家元首的特权。

有分析认为，由于纳吉仍有几起刑事案正在高庭审理或等待审理，他寻求国家元首特赦的申请短期内应该不会有结果。