印尼加入G7气候俱乐部

（雅加达综合讯）印度尼西亚将加入七大工业国集团去年刚成立的跨国气候俱乐部。

推动成立气候俱乐部的G7轮值主席国德国总理朔尔茨星期天（4月16日）在汉诺威工业博览会开幕礼致辞时说， 印尼这个东南亚最大经济体加入七大工业国集团（G7）气候俱乐部，将加大俱乐部的影响力。

未来几年，富裕国家和私人投资者将向印尼提供数十亿欧元，以协助印尼加快从化石燃料转移到可再生能源。

G7气候俱乐部向所有《巴黎协定》签署国开放，旨在协调全球气候问题规则，并避免因绿色关税引起的贸易争端。G7希望为相对贫困的国家提供资金及分享专业知识，协助这些国家向气候友好型经济转型。

朔尔茨呼吁欧洲领导人加快与印尼、印度和墨西哥等国的贸易谈判，并建议欧洲为产出稀土和铜等原材料的国家提供更好的交易条件，让这些国家能够从材料加工中获取更多价值。

印尼争取到27亿新元投资

印尼是本届汉诺威工业博览会的官方合作伙伴国。陪同印尼总统佐科出席博览会的印尼经济事务统筹部长艾尔朗加披露，通过博览会的合作，印尼已争取到总值30万亿印尼盾（约26.64亿新元）的投资。

福士伟根有意在印尼生产电动车电池

由佐科领导的印尼代表团在博览会上会见了多名企业代表，包括德国化工巨头巴斯夫、欧洲最大汽车生产商福士伟根（Volkswagen）和法国镍业巨头埃赫曼（Eramet）。

路透社引述印尼投资部长巴里尔说，福士伟根已决定在印尼打造一个电动车电池生态系统，并会与世界第二大矿业公司淡水河谷（Vale）、汽车制造商福特、中国电池矿物生产商浙江华友钴业、埃赫曼和数家印尼公司合作。

巴斯夫据说也有兴趣与埃赫曼合作，投资约26亿美元在印尼北部马鲁古省建设一家生产电池材料的工厂。

印尼拥有全球最大的镍储量，目前一直在开发金属的下游产业，最终希望能在印尼制造电池和生产电动车。

巴里尔认为，欧洲企业的投资将能缓解外界对印尼矿场运营不符国际标准的担忧。