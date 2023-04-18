开斋节将至 安华宣布多项优待措施

（吉隆坡综合讯）开斋节即将来临，马来西亚首相安华宣布多项优待措施，让全民欢庆节日，包括增加公定假日一天、全国大道四天不收过路费，以及减免交通罚单数额等。

安华星期二（4月18日）在记者会上宣布，政府把今年开斋节的公定假日增多一天，方便民众规划假期行程。

他说，如果今年的开斋节首日落在本星期五（21日），政府将根据《1951年假期法令》把下星期一（24日）列为额外公定假日。如果开斋节首日落在星期六（22日），就把本星期五列为额外公定假日。掌玺大臣将在星期四（20日）观月后确定哪天是开斋节首日。换言之，无论开斋节首日是哪一天，节庆假期都从本星期五到下星期一，总共四天。

安华也宣布，全国33条收费高速公路从本星期三至星期五，以及下星期一，共四天对所有车辆一概不收过路费，只有星期六和星期天照常收费。“这可以减少人们的返乡费用，也方便他们规划回程。”

此外，在18日和19日佳节前夕这两天，警方将在可能拥堵的路段展开“顺畅行动”，确保各收费站出入口的交通顺畅。从20日开始，警方也将展开为期七天的“安全行动20”，取缔违规车辆。

配合佳节，警方将为2022年及之前发出的所有交通罚单提供折扣。如果在4月21日至5月21日缴付这些罚单，每张罚单无论原来罚款数额多少，一律只须缴付50令吉（约15新元）。

不过安华强调，警方今年发出的罚单则不能享有这项优惠。