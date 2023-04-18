为泰党承诺“派钱”钱哪来 党内意见分歧

（曼谷讯）泰国最大反对党为泰党承诺一旦执政将派发数码货币给选民，但对于要如何向选举委员会解释这项政策的资金来源，党内却意见分歧。

为泰党本月初承诺，如果拿下执政权，将向满16岁的公民每人发放1万泰铢（约386新元）的数码货币。这个承诺预计耗资5000亿泰铢，但为泰党至今对经费来源含糊其辞，仅说会增加税收、谨慎分配预算以及削减社会福利。

根据法律，政党在竞选中提出的政策若涉及财政预算开支，须在七天内向选委会提供详情。为泰党的期限是星期一（4月17日）。目前尚不清楚为泰党已提交的说明书内容。

不过泰国《民族报》星期二（4月18日）引述知情者报道，为泰党法律团队已提醒为泰党向选委会全盘交代这项政策的预算细节，以免被指违反选举法，导致政党被解散。

知情者说，为泰党的经济委员会建议，通过削减所有政府部门的预算，来资助派发数码货币的政策。不过一些党干部认为这必将招来大多数政府部门的反对，因为他们的预算在疫情期间已经大幅缩减了，而且砍预算也只能腾出约1000亿泰铢。

经济委员会也建议在说明书中列入贷款计划，即利用贷款来填补经费缺口。但这遭到法律团队反对，因为贷款意味着未来须偿还债务，而这可能触犯选举法。

泰国大选投票日定于5月14日。根据民调，为泰党的民意支持度遥遥领先其他政党。

为泰党副秘书长查姆塞星期一（4月17日）说，他有信心为泰党可在南部17个府拿下多个席位。

南部地区向来是民主党的阵地，但在2019年上届大选，民主党流失了多个南部议席给执政党公民力量党。

查姆塞说，他早前走访南部地区时，很多选民都说记得为泰党2011年至2014年执政期间推行了实用有效的政策，希望为泰党能再度上台执政。