泰国延后三个月收旅游入境费

（曼谷讯）泰国原本计划从6月起向入境的外国游客征收入境费，但由于落实遇阻，将延后至9月实施。这项收费计划自2018年提出以来，已第五次推迟实行。

按原定计划，从6月1日起，从海陆空三路入境的外国游客须支付300泰铢（约11.60新元）入境费，持泰国护照、边境通行证和工作准证的人则无需缴费。

当局要求航空公司把300泰铢的入境费加入机票价格中。不过航空公司反映，他们难以分辨哪些购票者是须要付入境费的外国游客，哪些是无须付费的泰国公民或外籍居留者，落实起来繁琐复杂。

《曼谷邮报》星期三（4月19日）报道，泰国旅游与体育部长皮帕说，鉴于上述原因，向空路外国入境者征收入境费的计划须推迟三个月。

普吉岛旅游协会主席布米基迪则说，既然延迟向空路入境者收费，那也应该对海路和陆路入境者一视同仁。他还建议，与其由航空公司代政府收取入境费，不如委任一个中央机构负责征收入境费。

政府计划把入境费的60%至70%用来开发旅游景点，17%作为游客的医疗保险基金。

布米基迪赞同上述用途。他透露目前单在普吉岛的公立医院，游客出院后未偿还的医疗费每年累计超过1000万泰铢。

不过布米基迪希望政府能调整向陆路入境外国游客征收150泰铢入境费的计划。他担心这会影响跨境访客人数，例如从泰国南部宋卡府入境的马来西亚游客，他们一般每个月都会趁周末到泰国旅游。

泰国酒店协会主席玛丽莎说，延迟向外国游客征收入境费，有助于在其他旅游费用上升之际，缓解游客的负担。她指出，泰国旅游业仍处于复苏阶段，还未回到冠病疫情暴发前的水平。2019年疫情暴发前，泰国全年接待游客超过3900万人次，而今年第一季游客人数总计615万，远低于2019年的四分之一。