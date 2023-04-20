泰空气污染严重 240万人求诊

（曼谷/乔治城综合讯）泰国部分地区继续烟霾笼罩，开年至今已有约240万人因空气污染引起的健康问题求医。

根据空气素质监测公司IQAir的数据，泰国首都曼谷和北部城市清迈星期四（4月20日）上午的空气污染水平位居全球前列，空气中的悬浮颗粒PM2.5浓度也远远超过每立方米50微克的安全值。

曼谷星期四上午的空气质量指数一度高达153点，属于不健康水平，到了下午2时微降至148点；清迈的空气质量指数星期四下午则达168点的不健康水平，直到晚上才稍有缓解。

据法新社报道，泰国公共卫生部门常任秘书奥帕斯星期三（4月19日）说，开年至今已有240万人因空气污染健康问题到医院求医，单单本周就有18万4465人入院治疗。这些病人主要出现呼吸道疾病、皮肤炎、眼睛发炎、喉咙痛等。

卫生部官员呼吁民众佩戴高品质的N95防霾口罩，关上门窗，尽量减少外出，并改在家中运动。专家指林火和烧芭活动是导致空气污染的罪魁祸首。

邻国马来西亚同样受烟霾所困。多名医生告诉《星报》，过去两周更多人因哮喘突发、喘息、呼吸急促和过敏性鼻炎到医院求诊。医生促请有哮喘等潜在健康问题的人时刻携带哮喘喷雾吸入器，一般民众则最好外出戴口罩、多喝水。

据受访马国药房透露，当地口罩和治疗咳嗽伤风的药物销量也有所上升。森美兰州一家药房的员工说，买口罩的人略有增多，但这也可能是因为冠病病例增加，人们买口罩防疫。

根据亚细安气象中心的卫星资料，马来西亚并没有出现热点，印度尼西亚只有一个热点，但缅甸东部和老挝各地出现数百个热点，相信是烧芭引起的。泰国官方则指泰国北部有多个热点，其中清迈就有279个。

上周末，马来西亚天然资源、环境及气候变化部长聂纳兹米说，鉴于近期的干旱气候，马来西亚预料将重现雾霾。

泰国部分地区则因近日起风下雨，情况稍有缓解。但当局预测，这只会延续到下个星期一（4月24日）。