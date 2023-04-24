形容来临大选是“黑暗与光明”选择 泰前进党吁反对派团结扳倒军方势力

（曼谷综合电）泰国第二大反对党前进党形容来临的大选是“黑暗的当前和美好的未来”之间的选择，呼吁反对派团结将军方势力“驱逐”出政坛，让国家迈向光明的前程。

泰国将于5月14日举行全国大选。这次选举已成为执政军方及皇室支持的建制派，对垒在野民主与改革派阵营之间的一场较量。

前进党创办人、商业大亨塔纳通星期六（4月22日）在首都曼谷的竞选活动上说：“大选投票日说到底就是在黑暗的当前与美好的未来之间做出选择。”

目前是首相热门人选之一的前进党党魁披塔（Pita Limcharoenrat）则对约2000名以年轻人为主的现场群众喊话：“投票给前进党，就是投选年轻一代共同改变泰国！”

拥有哈佛大学硕士学位的披塔（42岁）在活动结束后告诉记者：“很明显，当前的反对派是处理泰国所面临挑战的正确答案，而不是发动政变的军方支持的政党。”

69岁的前陆军总司令巴育在2014年的政变中将时任首相英叻政府拉下马，并在2019年的选举后继续担任首相。

巴育2023年初脱离执政的公民力量党，加入新成立的泰国人团结建国党。他虽然没有登记参选，不过按照泰国宪法，首相不必是议员，任何人只要获得过半数议员支持，即可出任首相。泰国人团结建国党已表明提名巴育为首相候选人。

泰国国立发展管理学院（NIDA）的最新民调显示，前首相达信的幼女佩通坦依然是首相人选的最大热门，披塔排名第二，巴育的支持率仍旧落后这两人。36岁的佩通坦是最大反对党为泰党提名的首相候选。

披塔指出，亲民主政党必须团结组成联盟，才能对抗上议院的巨大影响力。

泰国国会两院共有750个议席，上议院250名议员全由军方指派，下议院由400席分区议员和100席不分区议员组成。只有获得过半数议员支持的候选人、即至少376票才能当选首相。

披塔说：“如果下议院尽可能都是（遵循）民主规范和规则的人，我们将能够消除受委上议院与民选下议院之间的政治冲突。我相信，我们会在泰国看到巨大的变化。”

披塔早前已表明，前进党不会与公民力量党或泰国人团结建国党结盟，但不排除与为泰党联手组成新政府的可能。

千禧一代（1980至1990年代出生者）和Z世代（1995年至2009年出生者）选民占了泰国5200万选民的41%，被视为是最能左右此次选举结果的社群。

30岁的水果商披席说，他厌倦了政变和军方在政治上的无所不在。他说：“他们（军方）没有能力，只会浪费时间。八年了，是时候把权力还给人民了。”

根据近期的各项民调结果，为泰党的支持率遥遥领先其他政党，前进党紧追在后，泰国人团结建国党则排名第三。

分析普遍认为，为泰党将会是这次选举的最大赢家，但该党能否如愿取得压倒性胜利单独组成政府，则是一个很大的问号。