普拉博沃欲第三度竞选印总统 无意当甘查尔副手

（雅加达综合讯）印度尼西亚第三大政党大印尼运动党党魁普拉博沃目前无意在2024年总统选举中担任任何总统候选人的副手，而是要亲自上阵，希望自己第三次竞逐总统能成功。

印尼执政党斗争派民主党上周表态支持中爪哇省长甘查尔为总统选举候选人后，同属斗争派民主党的总统佐科在被问及何人适合与甘查尔搭档时点名现任国防部长普拉博沃。

不过，普拉博沃亲密盟友、大印尼运动党（Gerindra）副主席法德里星期天（4月23日）告诉印尼媒体，该党在上届大会时就已敲定普拉博沃为总统候选人，这个决定至今仍有效。

印尼时代网引述法德里说：“大印尼运动党对提名普拉博沃为总统候选人态度坚定。据我们所见，他获胜选的机会很高。”

但法德里也补充道，候选人的提名是一个充满变数的过程，不到正式候选人登记日，任何事都可能发生。

普拉博沃在此前一天受访时也说：“政党已决定提名我为候选人，而他们目前立场坚定。甘查尔也被提名为总统候选人，后续会如何发展就让我们拭目以待，毕竟距离10月报名参选还有很长的路要走。”

印尼将在2024年2月14日举行总统选举。早在去年8月，70岁的普拉博沃就宣布会第三次参选。

印尼民调机构“印尼政治指标”4月公布的最新民调结果显示，在上两届总统选举中败给佐科的普拉博沃如今已取代甘查尔，成为赢得总统选举的最大热门人选，支持率（32%）比甘查尔多了五个百分点。

一些分析师认为，若普拉博沃愿意与甘查尔搭档，两人强强联手胜算会很高。

除了普拉博沃，佐科认为，旅游和创意经济部长桑迪亚加、国有企业部长埃里克、政治、法律与安全统筹部长马福德、经济事务统筹部长艾尔朗加、西爪哇省长里德万和众议院副议长慕海敏均是甘查尔副手的人选。