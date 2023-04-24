小马可斯拟与拜登讨论调整共同防御条约

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯计划在访美期间，敦促美国总统拜登说明华盛顿会在什么情况下根据《美菲共同防御条约》保护菲律宾。

小马可斯将于4月30日至5月4日正式访问美国，并于5月1日在白宫与拜登举行双边会晤。白宫早前发表声明称，拜登将在此次访问中“重申美国对菲律宾防务的坚定承诺”。

小马可斯星期一（4月24日）在接受菲律宾电台访问时说：“随着南中国海、台湾和朝鲜的局势发生变化，这份条约须要进行调整。（我们所处区域的）局势正在升温。”

《美菲共同防御条约》是美国和菲律宾在1951年制定的条约，依据协议，任何一方若有需要，另一方将会提供国防援助。

小马可斯说，他将在与拜登讨论两国的联盟究竟意味着什么，以及如何处理与中国的紧张关系。“我们的伙伴关系是什么？我们又可以做些什么来缓和或减少争锋相对呢？毕竟近来发生了一些激烈的言辞交流。”

这将是小马可斯上任后第二次与拜登面对面会晤。他2022年9月赴美国纽约参加联合国大会期间，也曾与拜登在场边会谈。

据菲律宾媒体报道，美菲两国总统此次会面将聚焦气候变化议题和防务协议。菲律宾代表团也会在农业、能源、数码化转型、人道主义救援和救灾、供应链和基础设施等方面寻求与美国更紧密的双边合作。