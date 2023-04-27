缅甸与亚细安及中印就危机密谈

（曼谷路透电）两名消息人士透露，来自缅甸、亚细安、印度和中国的官员和智库代表星期二在印度新德里举行秘密会谈，试图为化解缅甸危机寻找对策。

这是针对缅甸问题第二次召开的“1.5轨”会议，即有政府官员和民间代表共同参与的会议；第一次会议3月在泰国举行。

由于会谈过程保密，匿名消息人士拒绝透露与会的各国代表身份，只说出席者来自缅甸、印度、中国、泰国、柬埔寨、老挝以及亚细安轮值主席国印度尼西亚。

知悉会谈内容的消息人士说，与会者有意让缅甸影子政府“民族团结政府”加入会谈。“他们希望在某个时间点跟民族团结政府正式对话，因为民族团结政府和缅甸军方完全没有正式会面交谈过。”

民族团结政府是由被罢免的民选国会议员和反军政府人士组成，但被缅军政府列为恐怖分子。

针对此次秘密会谈，路透社向印度和泰国外交部、中国驻新德里使馆以及民族团结政府提出询问，但都没获得回应。路透社没有联系上缅甸军政府发言人，印尼外交部发言人则说不知道有这个会议。

另一名消息人士说，秘密会谈由印度一个智库主持，讨论内容包括希望缅甸各方减少暴力、为对话创造空间以及运送人道救援物资到缅甸。

消息人士说：“邻国的观点应被纳入考量……对他们而言，当务之急是缓解暴力冲突。”

缅甸军人2021年2月1日发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府，随后全国各地出现反政变示威，军方以武力镇压。亚细安2021年4月与缅军政府领导人敏昂莱就缅甸危机达成五点共识，为推动缅甸全民和解列下具体措施。然而缅甸军政府一直没有落实相关措施，国内流血战斗持续，外交努力也停滞不前。

五点共识是目前唯一一个旨在化解缅甸政治僵局的正式外交进程。消息人士指出，“1.5轨”会议不会取代五点共识，只会相辅相成。下一次会议将在老挝举行。

被西方国家制裁的缅甸军政府增加了与俄罗斯的接触，近期也接待了到访的泰国军事首长和外交部长。

联合国前秘书长潘基文本月23日访问缅甸，分别与缅甸军政府领袖敏昂莱和前总统吴登盛会面。会后，潘基文发布声明，呼吁缅甸立即终结暴力，展开包容各方的积极对话。