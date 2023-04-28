东南亚多国从苏丹撤出第一批侨民

苏丹武装冲突延烧，东南亚几个国家通过海路及航空从苏丹撤出了第一批侨民。苏丹武装部队和快速支援部队自4月15日爆发武装冲突以来，已造成至少512人死亡，超过4000人受伤。多个国家的政府纷纷安排在苏丹的侨民迁到安全地点。印度尼西亚第一批从苏丹撤出的侨民星期五（4月28日）早上抵达雅加达国际机场。他们一行385人是从沙特阿拉伯吉达乘搭包机回国，其中248人是女性。到机场接机的印尼外交部长蕾特诺告诉媒体，印尼也撤出了另两批侨民，他们分别将于星期六和星期天回到印尼。根据印尼大使馆的资料，在苏丹的印尼公民约有1200人。冲突爆发后，印尼政府已将数百名印尼人从苏丹首都喀土穆撤离到红海沿岸的苏丹港，再通过海路及航空将他们送往沙特的吉达市，并从那里飞回雅加达。另外，30名马来西亚公民也在星期五下午从吉达飞抵吉隆坡国际机场，当中包括外交部官员、留学生，以及国油公司职员。泰国从苏丹撤出的78人则在星期四（4月27日）晚抵达曼谷，成为各国撤侨行动中首批安全回国的侨民。泰国空军发言人说，当局是通过A340-500客机及两架空军C-130运输机将82名泰国人从苏丹撤离到吉达，其中78人随后返回泰国，另四人则选择投靠在沙特的家人。