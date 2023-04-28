柔大臣提五方案改善关卡拥堵问题

（新山综合讯）马来西亚柔佛州务大臣翁哈菲兹与移民局商讨短期方案，改善新山关卡繁忙时段拥堵的问题。这些方案包括繁忙时段开放所有通关柜台、值勤人员只在非繁忙时段换班、立即解决值勤人手不足和加班问题等。

据《中国报》报道，翁哈菲兹星期三（4月26日）清晨6时35分突然到苏丹依斯干达大厦，巡视设在那里的新柔长堤新山关卡；结果发现，关卡通关柜台在开斋节假期结束后，又出现多个柜台关闭的情况。他因此在星期五（28日）清晨5时30分再去突击巡察。三天内两度突击，凸显他对问题的重视。

柔州务大臣：汽车通关柜台最迟7月完成合并

翁哈菲兹星期五巡视关卡后在脸书发文指出，他已经和移民局就解决繁忙时段关卡堵塞问题商讨出五项短期改善方案。“我要求关卡所有柜台必须全面运作，特别是在繁忙时段。值勤人员的换班时间应在非繁忙时段进行。移民局也须即刻解决人手不足和加班等行政管理问题。”

他也说，新山关卡A区至D区汽车通关柜台的合并安排，最迟须在今年7月完成。至于新山关卡及新马第二通道的公共设施维护工作，他指示移民局和陆路交通局，必须持续监督有关特许承包商的工作。

翁哈菲兹指出，若能确保关卡全面及更有效率地运作，就可改善通关堵塞问题，并让每日往返新柔两地的人通勤更轻松。

“我聆听了移民局提出的问题，也理解他们面对的各种限制，但我相信，只要各方持续配合，就能更有效解决柔佛和新加坡出入境关卡的交通拥堵问题。”

翁哈菲兹在上周开斋节前也曾到新山关卡巡视，要求移民局、警方与相关执勤人员确保在佳节连假通关尖峰期间关卡运作顺畅。

这位州务大臣2022年3月上任以来已多次到新山关卡巡视，要改善和解决关卡经常严重拥堵的长期问题。本月初，他应网民要求在繁忙时段突击巡视新山关卡，当时前往新加坡工作的马国电单车骑士反映通关很顺畅，因为所有电单车通关柜台都开放。民众因此纷纷要求州务大臣，经常在繁忙时段去巡视新山关卡和新马第二通道关卡。