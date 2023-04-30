泰大选形势未明 各党做最后努力

泰国经历了首相巴育的九年统治，人心思变。有些选民希望重新委托前首相达信的为泰党上台执政，有的寄望于年轻的前进党，也有人还是希望巴育继续当首相。泰国选民将在5月14日给巴育评分，并决定接下来要谁来领导国家迈向未来。

泰国泼水节后的星期天（4月16日）下午，泰国看守首相巴育率领泰国人团结建国党候选人，顶着40摄氏度的艳阳，浩浩荡荡抵达洽图洽周末市集。巴育快步穿过巷道，偶尔停下脚步与摊主和游客合照，同时不忘提醒摊主在5月14日大选投票日，投泰建国党一票。

同日下午，泰国最大反对党为泰党的首相候选人社德他（Srettha Thavisin）率领候选人，在曼谷新视觉购物广场（Central Festival Eastville）拜访选民拉票。社德他和候选人显然相当受欢迎，不断有民众要求与他们合照。

面对泰建国党和为泰党夹攻，看守副首相兼公民力量党党魁巴维不敢怠慢，星期三（19日）亲自参加公民力量党的一场群众大会。当地记者说，巴维很少亲自参加拉票活动。他星期六（22日）再次出动，乘火车到东北部的那空叻差是玛（Nakhon Ratchasima）参加群众大会。