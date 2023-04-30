小马可斯访美 美菲或扩大军事经济合作

（华盛顿／马尼拉综合电）美国总统拜登与菲律宾总统小马可斯星期一（5月1日）将在华盛顿举行峰会。白宫高官透露，美菲两国都关注中国的潜在威胁，预料双方将达成协议，扩大经济交往和加强军事合作。

这名要求匿名的高官告诉路透社，菲律宾对美国的战略重要性不容小觑。他说，小马可斯寻求与中美两国都建立良好关系，但也越来越担心北京的“挑衅式”外交，因此马尼拉希望与美国建立更牢固的盟友关系。

他补充，美国无意挑衅中国，只是向菲律宾提供道义和实际支持，以应对西太平洋复杂环境，毕竟菲律宾处于重要地理位置。

他还透露，美国计划加强与日本及菲律宾的三方对话；小马可斯到访五角大楼期间，预计会讨论有关海上联合巡逻的课题。

也将强化商贸联系

小马可斯星期天（4月30日）启程到美国展开为期四天访问。除了军事合作，双方也将加强商业联系。为此，美国商务部长雷蒙多将率领总统商务代表团访问菲律宾。

小马可斯在行前讲话中说，他将向美国政府重申菲律宾决心在各个领域与美国建立更强大的关系，这些领域“不仅涉及我们目前所关切的，而且对推进我们的核心利益至关重要”。

小马可斯指出，此行与拜登会面，对促进菲律宾的国家利益，以及加强与美国这个重要盟友的关系至关重要。“我们将重申承诺，致力于促进彼此的长期联盟关系，以作为维护亚太地区和平的工具及发展的催化剂。”

他也说，希望在半导体、关键材料、可再生和洁净能源包括核能，以及基础建设方面，寻求与美国的商贸合作。菲律宾还希望在食品安全、农业和网络安全等其他领域寻求美国帮助。

专家：美或在菲部署导弹抗衡中国

针对美菲这两个长期盟友的关系，防务专家指出，美国视菲律宾为部署火箭、导弹和大炮系统的潜在地点，以抗衡中国大陆可能对台湾发动的两栖侵略。

在小马可斯出访美国前两天，菲律宾指责中国海警在南中国海展开“危险演习”和“侵略战术”。面对中国的压力，菲律宾和美国迅速加强防御合作，包括展开大规模军事演习，以及扩大美国在菲律宾的军事基地部署。

不过，中国是菲律宾最大贸易伙伴，加上过往菲律宾国内反对美国驻军的争议，因此此事十分棘手。

此外，针对上周发生的中国海警船拦截菲律宾巡逻船险酿碰撞事故，美国和澳大利亚表态支持菲律宾。

美国国务院星期六（29日）发表声明，指责中国海军在南中国海骚扰菲律宾船只是“挑衅和不安全的行为”，要求中方即刻停止这么做，并重申美国对菲律宾的防务承诺。

澳洲驻菲律宾大使刘海京也指中国海警船这么做是“不专业和危险的行为”。她星期天发声明说：“澳洲再次呼吁，维护南中国海这个重要国际水道的和平与稳定，并且尊重《联合国海洋法公约》。”

菲律宾巡逻船4月23日载着媒体记者到有主权争议的南中国海勘察时，遭中国海警船近距离拦截，险些碰撞。中方指菲律宾船只在中国领海内非法航行，是有预谋的挑衅行为，并敦促菲方停止采取可导致局势复杂化的举动。

菲律宾则坚持是“在自己的海域例行巡逻，既不是有预谋也不是挑衅”，并将继续行使这项合法权利。