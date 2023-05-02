泰国大选2023 【东谈西论】泰国来临5月举行选举会变天吗？更新 / 更新 / 2023年5月3日 8:06 AM发布 / 发布 / 2023年5月2日 7:00 PM 准备寻求连任的泰国看守首相巴育获所属政党泰国人团结建国党提名为首相第一候选人。（路透社） 泰国前首相达信幼女佩通坦是最大反对党为泰党的首相候选人之一。（法新社） 首相热门人选之一的前进党党魁披塔形容来临的大选是“黑暗的当前和美好的未来”之间的选择。（路透社） 泰国执政党公民力量党已选定现任副首相巴维为该党下届首相候选人。（法新社）字体大小:小中大 在军人政府执政九年后，泰国将在5月14日举行2014年军事政变以来的第二次大选。各路政党摩拳擦掌。有的政客寻求继续掌握大权，有的家族势力希望卷土重来，也有新一代的政党认为，这是一个改变泰国的机会，是一个世代的选择，是黑暗现实和光明未来的选择。泰国有大大小小86个政党，其中较有规模的共有13个。他们各有怎样的背景，提出什么诉求？泰国会变天吗？这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红，以及《联合早报》国际新闻副主任吴汉钧详细解析。 精彩片段主持人：之前达信上台，后来军人政变他就下来了。然后达信的妹妹英叻上台，也是政变。换政府可以对泰国的发展带来什么不同？《联合早报》国际新闻副主任吴汉钧：泰国的政治基本上是陷入了一种不断选举，然后又政变，然后又选举，然后又政变的一种恶性循环…… 有一种观点认为说泰国的社会其实并没有做好准备，从这个绝对君主制改变成君主立宪制……本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：01:42 五股政治力量09:52 泰国新力量难以上台？17:46 泰国的困局延伸阅读：《“稳定牌”效应减弱 巴育连任挑战重重》《国际特稿：泰大选形势未明 各党做最后努力》纵观天下，监测中国心跳，由《联合早报》副总编辑韩咏红主持的国际时事播客《东谈西论》，每周探讨国际热点话题，分析国际时政动态。每逢星期二新加坡时间晚上7时更新。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 东谈西论 早报播客 Podcast 泰国政治 泰国大选 巴育 佩通坦 油槽船在柔佛海域失火 当局仍在搜寻三名失踪船员 马国农粮部：生猪价格暴涨不合理 非洲猪瘟不是借口