【东谈西论】泰国来临5月举行选举会变天吗？



在军人政府执政九年后，泰国将在5月14日举行2014年军事政变以来的第二次大选。各路政党摩拳擦掌。有的政客寻求继续掌握大权，有的家族势力希望卷土重来，也有新一代的政党认为，这是一个改变泰国的机会，是一个世代的选择，是黑暗现实和光明未来的选择。

泰国有大大小小86个政党，其中较有规模的共有13个。他们各有怎样的背景，提出什么诉求？泰国会变天吗？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红，以及《联合早报》国际新闻副主任吴汉钧详细解析。

精彩片段

主持人：之前达信上台，后来军人政变他就下来了。然后达信的妹妹英叻上台，也是政变。换政府可以对泰国的发展带来什么不同？

《联合早报》国际新闻副主任吴汉钧：泰国的政治基本上是陷入了一种不断选举，然后又政变，然后又选举，然后又政变的一种恶性循环…… 有一种观点认为说泰国的社会其实并没有做好准备，从这个绝对君主制改变成君主立宪制……

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01:42 五股政治力量

09:52 泰国新力量难以上台？

17:46 泰国的困局

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