专家：马国五地区有地震风险 吉隆坡或达六级东马七级

（吉隆坡综合讯）马来西亚地震学专家指出，马国半岛的五个地区面临地震风险，其中首都吉隆坡可能发生六级地震。

据马来文报章《大都会日报》星期二（5月2日）报道，马国理工大学地震学与地震工程研究组首席研究员阿兹兰受访时说，随着地壳板块的移动，马国如今已处于太平洋火环带之中。马国在未来更容易受到地震的影响，有关当局应为地震的发生做好准备。

肯逸湖水坝1984年曾发生4.6级地震

阿兹兰指出，除了距离武吉丁宜断层区只有约50公里的吉隆坡，其他四个在断层区周围的地震高风险地区包括森美兰的瓜拉庇劳、霹雳的曼绒和天猛莪，以及登嘉楼的肯逸。其中，肯逸湖水坝曾在1984年发生过4.6级地震。

他说，马国在过去25年的地震相关研究也发现，东马部分地区可能发生强达七级的地震，包括沙巴的兰瑙、拿笃和古达，以及砂拉越的民都鲁、尼亚和美里。

阿兹兰解释，地震发生的原因是地壳板块不断移动、碰撞及摩擦。马来西亚位处欧亚板块上，靠近澳大利亚和菲律宾板块包围的地带，属于太平洋火环带内。

阿兹兰说，他已会见有关机构及地方当局，以制定最新的地震风险地图。“这份地图不仅能用于识别地震风险的地区，也可用在地震时的迅速规划及救援行动。”

他也称，提出这件事不是为了吓唬民众，而是让政府及民众能做更充分的准备，以减低地震可能造成的破坏。

阿兹兰曾参与制定大马标准指南，他指出，有几种方法可减轻建筑结构受到的地震振动。对于老旧的建筑，可在建筑框架上安装阻尼器，或是在建筑物下面装置由一层橡胶和铁制成的“站点隔离”底座，以稳定建筑物。

马国水源、土地及天然资源部星期二发文告，建议所有建筑物在展开设计前，先参考政府在2019年发布的地震风险地图。

根据文告，马国矿物及地质研究局已在七个州进行地图测绘项目，以鉴定所有活跃的断层区和地震风险区。当局也在全国设立多个地震监测站。

文告也指出，马国在过去确实发生过地震。但在一般的情况下，马国大多数时候只会经历邻国地震所引起的余震。

另一方面，马来亚大学理学院地质学系高级讲师莫哈末哈达认为，虽然马国可能处于太平洋火环带之中，但澳洲板块与欧亚板块的碰撞可能需要数百万年的时间才会发生。他认为，马国短期内不太可能发生大规模地震。