美菲发布双边防务指导原则 在南中国海扩大合作

（华盛顿综合讯）美国与菲律宾发布新的双边防务合作指导原则，同意扩大在南中国海的联合军事演习和巡逻，并推进实时军事信息共享，以应对区域紧张局势。

菲律宾总统小马可斯星期三（5月3日）在华盛顿同美国国防部长奥斯汀会谈之际，两国国防部发布新的防务合作指导原则，列明任何一方的武装部队包括海岸警卫队，如果“面临威胁或发现受武装攻击的迹象，可寻求另一方的支援”。

根据新原则，两国将巩固《美菲共同防御条约》涵盖的合作，包括加强美菲联盟的协调与双边规划、扩大信息共享、推动菲军力现代化，以及深化彼此在海陆空和网络领域的协作互通。

美支持菲在南中国海行使合法权利 合作利于保台湾

美国国防部发声明说，两国的目标是“推动所有双边安全和防务领域合作，以持续着重于主要区域安全问题”。两国将通过包括巡逻等海上联合活动，支持菲律宾在南中国海行使合法权利。双方也将与其他部门及机构合作，推进实时的安全信息共享，以加强两军之间的协调。

有分析指出，这些指导原则显然是为双方因应南中国海和台湾海峡的可能突发情况作铺垫。拜登政府认为，加深与菲律宾合作，有利于美国在紧急时刻采取行动保护台湾。



小马可斯和奥斯汀的会谈在五角大楼举行，一国领袖走访美国国防部实属罕见，反映出双方要加强防务合作的迫切性。此外，五角大楼以最高规格的阅兵仪式接待首次访美的小马可斯。这是拜登政府上台以来首次有外国首脑受此待遇，凸显它对菲律宾这个东南亚盟友的重视。



奥斯汀在会谈时，一开场就保证马尼拉和华盛顿不仅是盟友，而且是“一家人”。他重申，美国总统拜登星期一（1日）与小马可斯会面时许下的承诺，即无论在南中国海或其他地区，美国都将保卫菲律宾。

小马可斯则形容，菲美合作是“时代的召唤”，两国必须持续交流，共同应对前所未见的挑战。

针对美菲发布新双边防务指导原则，中国外交部回应说，南中国海是区域国家共同的家园，不应成为域外势力的狩猎场。



中国外交部发言人毛宁星期四（5月4日）在例行记者会强调，中方坚决反对任何国家以双边条约为借口插手南中国海问题，损害中方领土主权和海洋权益。