最新民调：泰前进党披塔成最热门首相人选

（曼谷综合讯）泰国大选进入倒数阶段，泰国前进党党魁披塔的民意支持率反超为泰党候选人佩通坦，成为最热门的首相人选。前进党的整体支持率也紧追为泰党。

泰国国立发展管理学院（NIDA）星期三（5月3日）公布的最新民调结果显示，披塔以35.44％的支持率领先其他候选人。前首相达信的幼女佩通坦则以29.20％排在第二位，原任首相巴育获得14.84％的支持排在第三。

这是42岁的披塔首次在民调中超越36岁的佩通坦。披塔这几个月来的支持率稳步上升，他3月的支持率为15.75％，4月为20.25％。

《曼谷邮报》引述披塔说，前进党越来越受欢迎，是因为党有明确及贯彻的立场，即不会加入由巴育或原任副首相巴维领导的跨党派联合政府。他说，前进党之前推出的300项竞选宣言也起到了催票的作用。“有了这两个因素，让人们看到了我们的远见、决心和努力，以改善人们的生活素质及为国家打造更好的未来。”

前进党的整体支持率也逐渐逼近为泰党。在政党议席方面，前进党获35.36％的民众支持，为泰党获得37.92％；在选区议席方面，前进党的支持率为33.96％，为泰党为38.32％。

前进党秘书长猜塔瓦特说，他相信前进党将赢得至少160个议席，领导推动泰国改革的政治联盟。“全国各地都掀起一股‘前进’的热潮，这凸显了人们想要改变。”

针对个人及为泰党的支持率下滑，佩通坦受访时质疑民调的可靠性。她呼吁人们审视各政党的能力，包括哪一个政党可改善他们的生活条件。她也重申为泰党的立场坚定，不会与巴育的泰国人团结建国党及巴维的公民力量党合作。

泰建国党：沉默的大多数支持巴育连任

虽然巴育的民意支持率落后，但泰建国党副主席塔纳空认为，巴育在泰国南部的董里、宋卡和素叻府能取得压倒性胜利，其他地区则将是泰建国党和为泰党之间的激战。

塔纳空也说，沉默的大多数希望看到国家在安全和可持续发展的情况下前进，所以他们将投票让巴育继续管理国家。

泰国大选投票日定于5月14日，这次的选举被视为军方支持的保守派团体与民主派阵营之间的较量。为了赢得选民支持，各大政党在竞选期间纷纷展开银弹攻势，承诺提供一揽子现金补助、更高的最低工资和暂停偿还债务等福利。