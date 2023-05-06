土团党否认拉拢议员推翻政府

（鹅唛/槟城综合讯）马来西亚反对党土著团结党署理主席阿末法依沙否认国民联盟正在收集国会议员的法定声明，试图推翻首相安华领导的团结政府。

他也否认国盟已凑够人数，获得足够国会议员支持的说法。

阿末法依沙也是国盟霹雳州主席。他星期六（5月6日）到雪兰莪州出席开斋节活动后，被问及坊间传闻国盟已获得126名国会议员支持一事时强调，国盟目前有74名国会议员，这些议员都了解他们目前的责任是有效地履行在野党的职责。

他也说，国盟如今的工作重心是维持登嘉楼、吉兰丹和吉打州的政权，并希望能在接下来的州选中赢得槟城、雪兰莪及森美兰州。

土团党最高理事法益斯早前暗示国盟已获得126名国会议员支持，足以组织新政府。安华随后挑战反对党在国会提呈国会议员签署的法定声明书，以证明他们获得大多数议员支持。

安华星期六在槟城出席团结政府主办的开斋节开放日活动时再次向反对党喊话。他说：“两周后就有国会会议，如果他们（反对党）够人数，拿出来！”

“我不会阻止提呈不信任动议，我会面对全体议员，解决这个问题，但条件是在那之后须让这一切（推翻政府传闻）结束，让我们能专注发展国家。”

此外，团结政府重要成员砂拉越政党联盟也表明，会继续留在联邦政府，维护政治稳定。

马国副首相及砂盟国会党督法迪拉星期五在砂州首府古晋出席开斋节活动后，回应记者提问时强调，砂盟会遵循国家元首苏丹阿都拉的谕令，确保政治稳定，以发展国家经济及照顾人民福祉。