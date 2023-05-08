巴育：反对党将把泰国推入“冲突的黑洞”

（曼谷综合电）看守首相巴育所属的泰国人团结建国党警告，声言要进行全面社会变革的反对党可能会将国家推入“冲突的黑洞”。

军方于2014年发动政变后，泰国近十年一直由军方势力执政。如今大选在即，泰国两大反对党——为泰党和前进党都以改革为旗帜展开竞选活动，前进党更是将“泰国会不一样”作为竞选口号。

在民调中落后于反对党的泰国人团结建国党（简称泰建过党）星期天（5月7日）发视频反击，质问选民是否“真的希望泰国不一样”。

泰建过党在视频中说，选民5月14日投下的选票将决定泰国是“像过去八年一样稳定团结地向前迈进，还是会被拖回冲突和兵变的黑洞”。

长达3分钟的视频还搬演了不同场景，包括泰国因征兵制被取消而被外敌入侵，以及许多老年人因经济政策失败而变成乞丐。为泰党和前进党都承诺，如果赢得此次选举，将终止强制征兵。

巴育前天在甲米省走访选民时也提醒政客和选民不要乱改冒犯君主法。一些亲民主的政党此前曾呼吁修改相关法规，甚至有者认为应该废除该法。巴育说：“法律就是法律，所以不要过多干涉它，尤其是关于‘上面的法律’。”

巴育强调，自己离开最大执政党公民力量党转投泰建国党怀抱是为了让国家变得更好，而泰建国党会支持修改甚至废除其他阻碍解决低收入人群困境的法律。“我们可以重建房子，但我们不应该破坏地基。”

政党主攻经济议题 环境议题被忽略

为了抓住选民的心，各个政党可说是不遗余力，除了冒犯君主法，其他选民关心的议题都被拿来做文章，尤其是经济政治议题如最低工资和农业问题等，但环境议题却被各党忽略。

过去三个月，泰国许多地区尤其是北部和东北部地区都笼罩在烟霾中，但各政党在竞选时极少提及环保政策。

泰国清洁空气网络创办人维娜琳认为，各政党的选举承诺虽然也有提出环保政策，但细节过于“松散”。她强调，只有推动立法才可能达成环保目标。

不过选民对于环保议题似乎也不太关注。主推环保议程的泰国绿党创始人蓬沙（ Phongsa Choonaem ）告诉法新社：“人们意识到（环境）问题，但他们不对政治人物解决这个问题抱有希望。”

绿党这次角逐的议席不多。对此，蓬沙说：“我们不是要竞逐当首相，我们要解决环境问题。”