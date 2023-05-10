被指拥媒体股 披塔或丢参选资格

（曼谷讯）泰国最大执政党公民力量党的候选人指热门首相人选、反对党前进党党魁披塔违反了选举法，要求选举委员会取消他的参选资格。

据《曼谷邮报》报道，公民力量党候选人隆恺称，披塔持有于2007年停止运营的广播公司iTV Plc的4万2000股。泰国选举法禁止候选人在登记参选议员时，持有媒体公司的股份。

隆恺还称，在2019年大选当选国会议员的披塔，在担任国会议员期间没有向监管机构上报持股信息。隆恺已要求泰国国家反腐败委员会查明披塔是否有虚假申报资产。

披塔星期二（5月9日）否认了隆恺的指控，坚持这些股份不是他所有。他发推文说：“我不担心此事，因为这些股份不是我的。这是家族传下的，我仅仅是管理者。我早就向国家反腐败委员会通报了此事。”

这些股份的持有人原为披塔的父亲，他在2006年过世后，披塔身为父亲遗产管理者接手了这些股份。据报道，虽然披塔有意将股份脱手，但却迟迟找不到买家。

泰国上议院议员宋猜星期三（5月10日）在脸书贴文说，披塔不能否认他拥有这些股份，因为他的父亲早在17年前就过世，而他至今一直没有将股份分配给任何人。

若选举委员会认同隆恺的指控，披塔将会被取消参选资格。前进党前身未来前进党的创办人塔纳通就是因为被裁定在登记竞选时仍持有一家媒体公司股份，违反选举法，于2019年被褫夺国会议员资格。

随着大选脚步逼近，42岁的披塔及前进党的人气持续上涨。在上周公布的最新民调中，披塔的民意支持率反超最大反对党为泰党的首相候选人佩通坦，成为最热门的首选人选。前进党的整体支持率也紧追为泰党。

佩通坦星期二在社交媒体发表的访问视频中，并未排除在选后与前进党联手组织政府。不过佩通坦列明共组政府的三大条件，即必须接受为泰党的政策、首相人选必须来自为泰党以及主要政府部门都必须由为泰党领导。

为泰党的目标是拿下310个下议院议席，以压倒性优势单独组成政府，再与其他小党合作，控制下议院至少376席，不靠上议院即可委任首相。