泰国大选2023 大麻无罪化政策或成泰自豪党大选绊脚石 订户 廖慧婷更新 / 更新 / 2023年5月11日 7:39 PM发布 / 发布 / 2023年5月11日 7:02 PM 曼谷街头有许多大麻产品商店，素坤逸（Sukhumvit）街区这家大麻产品商店打着显眼的招牌吸引顾客。（法新社） 4月11日，泰自豪党党魁阿努廷在泰国中部的那空那育府出席一场竞选活动。（档案照） 看守首相巴育4月20日在曼谷唐人街拉票时，走过一个贩卖大麻产品的摊位。（法新社）字体大小:小中大泰国大麻无罪化后引发大量社会问题，成为反对党攻击政府的箭靶。大麻无罪化幕后推手泰国自豪党原本希望借这个“成就”提高大选胜算，如今却处于下风。主要反对党对大麻无罪化的反对声浪，可能成为泰自豪党选后加入联合政府的绊脚石。泰自豪党党魁、看守副首相兼卫生部长阿努廷推行大麻无罪化政策，但由于国会尚未制定管制大麻的法律，因此目前大麻处于管制真空状态，出现青少年滥用大麻等问题，引发社会争议。泰国精神病学协会日前的一项调查显示，大麻无罪化以来，使用大麻作休闲用途的人数急剧上升。2022年有超过1100万人使用大麻作消遣用途，例如吸食大麻或使用其他大麻产品等，比2021年的189万人大幅增加。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 泰国大选 为泰党 前进党 大麻 泰学者预测为泰党成大选赢家 议席数量难断定 阿末扎希促重振巫统以对抗种族政治