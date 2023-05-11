大麻无罪化政策或成泰自豪党大选绊脚石

泰国大麻无罪化后引发大量社会问题，成为反对党攻击政府的箭靶。大麻无罪化幕后推手泰国自豪党原本希望借这个“成就”提高大选胜算，如今却处于下风。主要反对党对大麻无罪化的反对声浪，可能成为泰自豪党选后加入联合政府的绊脚石。

泰自豪党党魁、看守副首相兼卫生部长阿努廷推行大麻无罪化政策，但由于国会尚未制定管制大麻的法律，因此目前大麻处于管制真空状态，出现青少年滥用大麻等问题，引发社会争议。

泰国精神病学协会日前的一项调查显示，大麻无罪化以来，使用大麻作休闲用途的人数急剧上升。2022年有超过1100万人使用大麻作消遣用途，例如吸食大麻或使用其他大麻产品等，比2021年的189万人大幅增加。