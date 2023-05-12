今年首季增长5.6% 马国经济摆脱危机且不断增强

（吉隆坡综合讯）马来西亚今年第一季度国内生产总值按年增长5.6%，高于市场预测的5%中值，显示马国经济已摆脱危机，恢复至冠病疫情前的水平。

马国首相兼财政部长安华指出，今年首季马国国内生产总值（GDP）表现比区内国家如印度尼西亚（5%）、中国（4.5%）及越南（3.3%）都好，因此他有信心今年全年可取得4%至5%的增长。

安华星期五（5月12日）在国家银行（中央银行）发布2023年首季经济表现报告后，发表财政部长声明说，尽管全球经济充满挑战，但由于有强大的国家经济基本面支撑以及2023年财政预算案的措施，政府有信心今年可达到上述经济增长目标。

诺珊霞：主要得益于内需强劲

马国央行总裁诺珊霞公布2023年首季经济表现时指出，今年预计可取得4%至5%的经济增长，主要是得益于内需强劲。她说，家庭开销持续增长、投资活动增加，加上劳动力市场和旅游业双双改善，促进了经济成长，使得今年的首季增长超出预期。

“整体而言，经济已摆脱危机，且还在不断增强。”

根据彭博社之前的调查，马国今年首季GDP预计增长5.1%；路透社访问的区域经济学家的预测是4.8%。

谈到经济前景面临的风险，诺珊霞说，由于内需稳健增长，目前的风险处于平衡状态；下行风险主要源于外部发展，例如全球增长弱于预期，以及全球金融市场接下来可能更动荡，导致出口下降。

“至于上行风险，主要是国内因素，例如超出预期的旅游活动及所推行的发展项目，包括重新提呈的财政预算案中的项目。”

在通货膨胀方面，她指出，虽然目前的势头略高于疫前水平，但央行维持今年度的通胀目标，整体通胀率及核心通胀率预计会逐渐回落到2.8%至3.8%。

央行发声明补充说，马国今年1月至3月的GDP分别提高4.6%、6.6%和5.6%。从个别领域来看，服务业与制造业分别按年增长7.3%和3.2%，是推动首季经济增长的主力。

央行也说，尽管现阶段隔夜政策利率已恢复到3%的水平，但货币政策仍略微宽松，如今是时候也有必要重新调整，以确保经济沿着可持续增长的道路前进。

加拿大皇家银行（RBC Capital Markets）驻新加坡的亚洲外汇策略主管陈艾尔文接受彭博社访问时预测，马国央行会维持暂缓升息的立场，但由于首季经济增长优于预期，暂停升息的概率比以前降低了些。

彭博社经济师安德森则认为，央行对经济增长前景的预期不变，加上内需稳健，因此今年内可能不会再升息。