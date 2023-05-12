泰国大选：你须要知道的四件事

（曼谷路透电）泰国星期天（5月14日）举行2014年政变以来的第二次全国大选，各党的激烈竞争就要见分晓。

议席竞选与投票规则

今年大选在选举议席、选区划分和投票规则等方面都做了调整。

根据新规则，各政党如今要竞选下议院全部500个席位，包括400个选区议席和100个政党议席。

泰国今年约有5228万个合格选民，每个选民手中握有两票：一票投给选区候选人，另一票投给选民自己认可的政党。

如何选出首相

政党赢得至少25个席位，就可提名首相候选人。政党之间也可能达成协议，共同支持提名某一个首相候选人。

这次大选，70个政党推出6679个议员候选人，43个政党提名63名首相候选人。之后，下议院500名议员与上议院250名议员将对获提名的首相候选人进行表决。

首相候选人要在上下两院获得超过一半的支持票，即至少376票，才能当选首相。

主要参选政党及候选人

亲军方的保守派与推崇改革的自由派在本次大选竞争激烈，各党争相推出各种经济民生政策，同时借党内推出的知名候选人争取更多选票。

自由派的为泰党和前进党目前是势头最强劲、民调支持率最高的两个政党。

为泰党的首相候选人、前首相达信的幼女佩通坦，自今年2月来支持率遥遥领先。不少民调分析看好佩通坦和其父达信的影响力对为泰党有积极助力。

前进党及其党魁披塔则很可能是本届大选的黑马。他在年轻选民中收获大批拥趸，5月的民调支持率已经反超佩通坦。

保守派的主要角色包括泰国人团结建国党（泰建国党）及其党魁、看守首相巴育，公民力量党及其党魁兼副首相巴维，也有一定的吸票能力。这两个政党主要靠城市中产阶级、军队精英和王公贵族的支持。

泰国大麻合法化的幕后推手泰自豪党及其党魁阿努廷，也是大选的焦点之一。

大选结果何时出炉

投票站在当地时间星期天下午5时（新加坡时间傍晚6时）关闭，非正式计票结果将于晚上10时（新加坡时间晚上11时）出炉。

政党即使获得下议院多数席位或压倒性胜利，仍不足以单独执政，而可能需要更多时间与其他政党谈判组织联合政府。