泰国大选：你须要知道的四件事

泰国大选2023 泰国大选：你须要知道的四件事更新 / 更新 / 2023年5月13日 11:00 AM发布 / 发布 / 2023年5月12日 10:57 PM 为泰党的首相候选人佩通坦（右）和社德他星期五抵达拉票活动现场时受到支持者热情欢呼。（法新社） 前进党党魁披塔的民调支持率超越佩通坦，成为最多人支持的首相候选人。（法新社） 看守首相巴育（左二）星期五在选前最后一场大型集会与热情的支持者握手。（路透社） 看守副首相巴维星期五在竞选集会上以自拍杆举起手机和支持者拍wefie。（法新社）字体大小:小中大（曼谷路透电）泰国星期天（5月14日）举行2014年政变以来的第二次全国大选，各党的激烈竞争就要见分晓。议席竞选与投票规则今年大选在选举议席、选区划分和投票规则等方面都做了调整。根据新规则，各政党如今要竞选下议院全部500个席位，包括400个选区议席和100个政党议席。泰国今年约有5228万个合格选民，每个选民手中握有两票：一票投给选区候选人，另一票投给选民自己认可的政党。如何选出首相政党赢得至少25个席位，就可提名首相候选人。政党之间也可能达成协议，共同支持提名某一个首相候选人。这次大选，70个政党推出6679个议员候选人，43个政党提名63名首相候选人。之后，下议院500名议员与上议院250名议员将对获提名的首相候选人进行表决。首相候选人要在上下两院获得超过一半的支持票，即至少376票，才能当选首相。主要参选政党及候选人亲军方的保守派与推崇改革的自由派在本次大选竞争激烈，各党争相推出各种经济民生政策，同时借党内推出的知名候选人争取更多选票。自由派的为泰党和前进党目前是势头最强劲、民调支持率最高的两个政党。为泰党的首相候选人、前首相达信的幼女佩通坦，自今年2月来支持率遥遥领先。不少民调分析看好佩通坦和其父达信的影响力对为泰党有积极助力。前进党及其党魁披塔则很可能是本届大选的黑马。他在年轻选民中收获大批拥趸，5月的民调支持率已经反超佩通坦。保守派的主要角色包括泰国人团结建国党（泰建国党）及其党魁、看守首相巴育，公民力量党及其党魁兼副首相巴维，也有一定的吸票能力。这两个政党主要靠城市中产阶级、军队精英和王公贵族的支持。泰国大麻合法化的幕后推手泰自豪党及其党魁阿努廷，也是大选的焦点之一。大选结果何时出炉投票站在当地时间星期天下午5时（新加坡时间傍晚6时）关闭，非正式计票结果将于晚上10时（新加坡时间晚上11时）出炉。政党即使获得下议院多数席位或压倒性胜利，仍不足以单独执政，而可能需要更多时间与其他政党谈判组织联合政府。请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 泰国大选 为泰党 佩通坦 巴育 学者：泰国需新社会契约 长远摆脱选举政变漩涡 泰国各区选情