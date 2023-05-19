前进党不强求执政伙伴支持修冒犯君主法

（曼谷路透电）泰国前进党放软姿态，不要求执政联盟成员党支持修改冒犯君主法。

前进党副党魁西里甘亚星期五（5月19日）在对谈节目上说：“如果各党同意我党对刑事法典第112条文的观点，那我们准备将其纳入协议，但这不是加入联合政府的条件。”

前进党拟独自提呈修改法案

刑事法典第112条文即泰国的冒犯君主法。西里甘亚也说，前进党将独自在国会提呈修改冒犯君主法的法案。

分析师说，前进党不强迫执政联盟成员党必须支持修改冒犯君主法，可能有助前进党赢得更多议员支持党魁披塔出任首相。

兰实大学政治学助理教授万威七说：“他们在这个问题上已经明显减速，这缓解了执政联盟各党的压力。”

挺披塔任相上议院议员趋多

另一方面，泰国有越来越多上议院议员支持披塔出任首相。他们说，大选结果显示选民给予前进党委托，以及前进党组建联合政府的可能性提高了。

《曼谷邮报》报道称，已有15名上议院议员准备支持披塔担任首相。

上议员沙提（Sathit Limpongpan）和万猜（Wanchai Sornsiri）宣布，他们将支持能在下议院控制半数以上议席的联盟。沙提称，他认为前进党的政策非常清晰明确，所以表示支持。

民主党一些成员说，出于保护民主的精神，正游说支持披塔出任首相。

前进党已与七个亲民主派政党组成政治联盟，控制下议院500个议席中的313席。不过，披塔出任首相，须在上下两院共750个议席中获得至少376张支持票。上议院的250名议员由军方委任，属保守势力，早前已有数名上议院议员表态不会支持披塔，或将弃权。

即使披塔获得15名上议员支持，距离376票的门槛还差至少48票。